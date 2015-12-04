تیم کشتی پهلوانی تختی اراک قهرمان استان مرکزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت ۹ تیم در پنج دور در سالن اختصاصی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد و در پایان در اوزان پنجگانه، نفرات اول تا سوم به شرح زیر معرفی شدند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم محمد زمانی درمنی از مالک اشتر اراک اول شد و پوریا پیرمحمدی از تختی اراک و سید احمد روشنایی از متقین اراک به ترتیب دوم و سوم شدند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم مهرداد جعفری از ساوه، محمد گودرزی از متقین اراک و وحید بهشتی از خمین به ترتیب اول تا سوم شدند.

در وزن ۸۰ کیلوگرم محمد محمدی از تختی اراک بر سکوی نخست ایستاد، اسکندر چگینی از ساوه مقام دوم را به دست آورد و سبحان مالک آبادی از مالک آباد در جایگاه سوم قرار گرفت.

در وزن ۹۰- کیلوگرم، غلامرضا سالاروند از ساوه اول شد، علی ایرانشاهی از خمین و ابوالفضل درویشی از متقین اراک به ترتیب دوم و سوم شدند.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم تورج صفایی از متقین اراک، محمدابراهیم سلیمانی از مالک آباد و سعید صوفی نژاد از متقین اراک به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.