به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، افروغ در حاشيه جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران به تذكر خود كه از سوي رئيس مجلس از طرح آن ممانعت به عمل آمد، اشاره كرد و اظهار داشت: پيشنهاد آقاي آقايي به دليل اينكه ايجاد بدفهمي كرده، قابل طرح نيست.

وي ادامه داد: اين پيشنهاد اذعان دارد كه 200 ميليارد ريال به پيشنهاد دولت اضافه شود و اين طور تلقي مي شود كه پيشنهاد تلفيقي است؛ در حالي كه چنين نيست، آقاي حداد عادل نيز گفته بود نمي شود بر لايحه دولت چيزي افزود.

نماينده تهران در ادامه، اين اقدام مجلس را يك محرك خوب دانست و افزود: اين يك فرصت براي دولت است تا تلاش بيشتري كند و جلوي حيف و ميل ها را گرفته و كارهاي عمراني خود را تكميل كند.

اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس متذكر شد : چنانچه دولت در صورت كمبود، لايحه متمم در سال 85، به مجلس ارائه كند، ما نيز به ديده منت آن را تصويب مي كنيم.

افروغ تاكيد كرد: مجلس و دولت مستقل هستند و زيرمجموعه يكديگر نيستند و قوه مجريه زيرمجموعه قانوني و نظارتي قوه مقننه است و مجلس نمي تواند به صرف وعده و وعيد دولت، از حق خود عقب نشيني كند.

وي در پايان گفت: نهايت اصولگرايي استقلال راي است و اين به معناي انشقاق نيست و اي كاش در گذشته هم اين اختلافات وجود مي داشت تا منافع فراكسيوني، منافع ملي را تحت الشعاع قرار نمي داد.