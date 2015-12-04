مسابقات کشتی آزاد و فرنگی استان مرکزی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی اراک با شناخت نفرات برتر برای حضور در مسابقات اوپن کشتی نوجوانان و جوانان کشور در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد.

در پایان این مسابقات، در رقابت های کشتی آزاد نوجوانان ایمان قربان خانی، امیرحسین راستگردانی، احمدرضا شیخی و پوریا کمانی همگی از باشگاه شهید حمزه اراک، امیر حسین ابراهیمی از دلیجان، سجاد کاووسی از حصار شازند، کیانوش محمدی از شهید حمزه اراک و ارسلان ظهیری از محلات در اوزان ۴۲، ۴۷، ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳، ۶۹ و ۱۲۰ کیلوگرم به ترتیب مقام های اول را کسب کردند.

در کشتی آزاد جوانان هم محمد زارعی از تختی اراک، محسن راستگردانی و مسعود محمدی هر دو از شهید حمزه اراک، سیدمرتضی صمدی از پنجم مرداد اراک، محمدجواد رضایی از تختی اراک، امیرحسین حافظی از دلیجان و مهدی کاظمی مهرآبادی از تختی اراک به ترتیب در اوزان ۵۰، ۶۰، ۶۶، ۷۴، ۸۴، ۹۶ و ۱۲۰ کیلوگرم عناوین نخست را کسب کردند.

در کشتی فرنگی نوجوانان نیز شاهین حسین پور از دلیجان، محمدرضا شعبانی از تختی اراک، امیرمحمد کریم زاده از آلومینیوم اراک، امیر رضا بیگلری و محمدرضا همتی هر دو از تختی اراک، محمدمهدی درویشی از پنجم مرداد اراک، محمدامین همتی از تختی اراک، سیدحسین هاشمی و فرشاد دربندی هر دو از شازند و محمد موحدی از آلومینیوم به ترتیب در اوزان ۴۲، ۴۶، ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳، ۶۹، ۷۶، ۸۵ و ۱۲۰ کیلوگرم مقام های اول را به خود اختصاص دادند.

در کشتی فرنگی جوانان هم سید علی خاتمی، ابوالفضل شمس، رضا قهرمان زاده همگی از تختی اراک، سجاد صدیقی از حصار شازند، محمدامین نامجو از دلیجان، محمد نوروزی از تختی اراک، جاسم حبیبی از پنجم مرداد اراک و حمیدرضا دلاوری از دلیجان در وزن های ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۶، ۷۴، ۸۴، ۹۶ و ۱۲۰ کیلوگرم به ترتیب در سکوی نخست مسابقات ایستادند.

همچنین کاپ اخلاق این مسابقات نصیب تیم کشتی نیمور محلات شد.

گفتنی است مسابقات کشتی آزاد و فرنگی اوپن نوجوانان و جوانان کشور ۲۸ دی ماه جاری در تهران برگزار می گردد و نفرات برتر به این مسابقات اعزام خواهند شد.