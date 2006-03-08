فناوري هسته اي حق اوليه ملت ايران است / هدف آمريكا در فشار به ايران مسلط كردن اسرائيل به منطقه و جهان اسلام است

محمد جواد خليفه كه از اعضاي شوراي رهبري جنبش امل در لبنان است، طي گفتگوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" درپاسخ به اين سوال كه منبع فشارهايي كه درحال حاضر بركشورايران به علت برنامه هسته اي صلح آميزش و لبنان وسوريه هريك به علت هاي خاص خود وارد مي شود چيست ؟ گفت : آنها مي خواهند دمكراسي مورد نظر خود را درخاورميانه برقراركنند و اين درحالي است كه ما دمكراسي مردمي را در فلسطين و پيروزي حماس مي بينيم، اما بازشاهد اين مسئله هستيم كه به جهت آزادانه برگزارشدن و دمكراتيك بودن اين انتخابات درصدد اعمال فشارها عليه حماس هستند تا جايي كه حتي به قطع كمك ها از دولت آتي فلسطين كه حماس مامور به تشكيل آن است، تهديد كرده اند.

وي كه وزير بهداشت دولت لبنان نيز مي باشد، دراين مورد كه هدف اين فشارها چيست؟ خاطرنشان كرد اين فشارها فقط براي ايجاد هرج و مرج و ناآرامي و بي ثبات كردن منطقه و كشورهاي اسلامي اعمال مي شود.

خليفه درادامه اين گفتگو به خبرنگارمهرگفت : دشمنان براي نا آرام كردن منطقه حتي درتلاش براي جلوگيري ازپيشرفت علمي كشورهاي منطقه هستند به همين علت به وضوح مي بينيم كه درمسيردستيابي ايران به فناوري و توانمندي صلح آميزهسته اي كه موجبات پيشرفت ايران را در زمينه پزشكي ، اقتصادي و توليد نيرو فراهم مي كند، سنگ اندازي مي كنند.

از سمت چپ نفر دوم محمد جواد خليفه وزيربهداشت لبنان و عدنان منصورسفيرلبنان درايران

عضو برجسته جنبش امل لبنان(به رهبري نبيه بري رئيس مجلس لبنان) وجود زرادخانه سلاحهاي هسته اي رژيم صهيونيستي را خطر عمده اي براي امنيت و ثبات منطقه خاورميانه و كشورهاي اسلامي دانست و افزود: ايران حق دستيابي به فناوري هسته اي را دارد و در عين حال به علت وجود سلاحهاي هسته اي در منطقه بايد توان بازدارندگي ودفاعي خود را در مقابل اين سلاحها افزايش دهد.

خليفه به فشارهاي غرب و به ويژه آمريكا براي خلع سلاح مقاومت در لبنان و تلاشهاي آنها براي ايجاد دودستگي ميان لبناني ها و تحريك آنها بر ضد سلاح مقاومت اشاره كرد و گفت : همين برخورد نيزبا سلاح مقاومت لبنان مي شود، آنان نمي خواهند لبنان سلاح دراختيارداشته باشد تا موازنه قوا در مقابل اسرائيل به وجود نيايد و اسرائيل آسوده خاطربه هرشكلي كه مي خواهد رفتاركند.