داعش مسئولیت تیراندازی کالیفرنیا را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی وابسته به گروه تروریستی داعش اعلام کرد دو نفر از اعضای این گروه تروریستی حمله اخیر سن برناردینو در ایالت کالیفرنیای آمریکا را انجام داده اند.

در همین حال منابع آمریکایی اعلام کردند «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در پی این حادثه مرگبار، رئیس دستگاه امنیت ملی آمریکا را احضار کرده است.

شبکه بی بی سی عربی نیز اعلام کرد زنی که در این حمله مسلحانه مشارکت داشت پیشتر از طریق صفحه شخصی اش در فیس بوک بیعت خود با گروه تروریستی داعش را اعلام کرده بود.

گفتنی است، تیر اندازی در یک آسایشگاه معلولان در شهر سن برناردینو در کالیفرنیا ۱۴ کشته و بیش از ۲۰ مجروح بر جای گذاشت.

در حالی که موضوع کنترل سلاح در آمریکا یکی از مهمترین موارد مورد بحث جامعه بوده و حتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیز در این رابطه صحبت می کنند، اما همچنان سلاح گرم در این کشور به راحتی در دسترس است و هر روزه گزارش های متعددی درباره وقوع تیراندازی و کشته و زخمی شدن افراد مختلف در نتیجه این تیراندازی ها منتشر می شود.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا موجب شده تا در اغلب جرم هایی که در این کشور رخ می دهد اسلحه وجود داشته باشد و همین موجب شده تا هر روزه تعداد قابل توجهی از شهروندان آمریکایی در نتیجه تیراندازی کشته و یا زخمی شوند.