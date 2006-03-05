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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۱۶

"هايائو ميازاكي" با "قلعه متحرك هاول" در سينما فرهنگ

فيلم انيميشن "قلعه متحرك هاول" آخرين ساخته "هايائو ميازاكي" روز جمعه نوزدهم اسفندماه، در سالن شماره 2 سينما فرهنگ به نمايش در مي آيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين برنامه كه با نشست نقد و بررسي همراه است، آثار انيميشن كوتاه ايراني، چون "صفر درجه" ساخته اميد خوش نظر، "بيشه" ساخته اصغر صفار و "يك دو سه" چهار ساخته هدي زرين قلمي نيز به روي پرده مي رود.

در اين جلسه كه توسط موسسه پيلبان با همكاري بنياد سينمايي فارابي برگزار مي شود، ساسان پسيان ، امير مسعود علمداري و حسين ضيايي به نقد و بررسي آثار به نمايش درآمده مي پردازند.

نمايش فيلم هاي انيميشن در سينما فرهنگ از ساعت 11 آغاز و تا ساعت 14 ادامه دارد .

اين گزارش به نقل از روابط عمومي بنياد سينمايي فاربي حاكي است: علاقه مندان مي توانند با تهيه بليت اين آثار را تماشا كنند، همچنين مشتركان مجله پيلبان از تخفيف ويژه برخوردار خواهند بود.

 

کد مطلب 299127

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