هر گونه گزينه نظامي عليه تهران تبعات جدي براي واشنگتن خواهد داشت / آمريكا بايد به سمت گفتگو و تعامل با ايران حركت كند

به گزارش خبرگزاري مهر، بحران اخير درموضوع هسته اي ايران را مي توان درواقع به نوعي تعامل بين قدرتها و نشات گرفته از فرايند بازي دو سال گذشته بازيگران درگير در موضوع هسته اي ايران دانست.

گرچه برخي بر اين باورند كه اين روند ممكن است بازنده و برنده در پي داشته باشد و ايران و آمريكا را دو بازنده و روسيه و اتحاده اروپا را دو برنده اين بازي عنوان مي كنند، اما "گري سيك" از اعضاي سابق شوراي امنيت ملي آمريكا و استاد فعلي دانشگاه كلمبيا بر اين باور است كه چنين اتفاقي تاكنون نيفتاده است و تاكنون اين بازي بازنده و برنده اي نداشته است.

وي مي گويد: "من فكر مي كنم دو طرف موضع بسيار تندي نسبت به همديگر اتخاذ كرده اند، ايران يك بازي را پياده مي كند و آمريكا نيز همان بازي را دنبال مي كند و تعداد ديگري از طرف ها كه درگير اين موضوع هستند به نوعي بازي مشابهي را ادامه مي دهند"؛ به اعتقاد اين كارشناس چنين بازي هاي خطرناك است و نتيجه اي معكوس خواهد داشت.

به گفته سيك، پيگيري اين سياست از سوي طرف هاي ديگر در اين موضوع مي تواند تنش ها را افزايش دهد كه كسي خواهان ورود به اين مرحله نيست.وي همچنين عوامل بحران زايي خاورميانه را نيز نشات گرفته از چنين سياست هايي مي داند.

به گزارش مهر، گرچه گفته مي شود كه سياست خصمانه آمريكا عليه ايران مي تواند سياست ايران را رايكاليزه كند، اما گري سيك با اين مسئله موافق نيست و مدعي است: اين سياست خصمانه گرچه وجود داشت، اما بعد از انتخابات ايران بود كه چنين سياستي سرعت گرفت و به گفته وي در واقع بعد از انتخابات رياست جمهوري ايران اقدامات زيادي براي راديكاليزه كردن اين سياست در پيش گرفته شد.

وي ادعا مي كند: پس از آن برهه، ايران اقدامات زيادي براي راديكاليزه كردن سياست خود صورت داد و نسبت به بسياري از امور اقدامات راديكالي در پيش گرفت .



اين كارشناس آمريكايي بدون اينكه در اين مرحله به سياست نئومحافظه كاران جنگ طلب در آمريكا اشاره اي داشته باشد، مدعي است كه انتخابات ايران در اين امر تاثيري جدي داشت و اين مسئله را سرعت بخشيد و اين تاثير هم در ايران و هم در بقيه نقاط جهان محسوس بود.

استاد دانشكده امور بين‌الملل دانشگاه كلمبيا در ادامه مدعي شد: من فكر مي كنم كه اتخاذ چنين سياستي(از سوي ايران) سبب شد تا مردم ديگر نقاط دنيا، با اين اظهارات به اين باور برسند كه نمي شود به ايران اطمينان كرد و وضعيتي جدي پيش آمد.

به گزارش مهر، اين ديپلمات سابق همچنين آمريكا را در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي ، خاتمي و دوره فعلي مقايسه مي كند و آمريكا را به خاطر تعلل اوليه در برقراري ارتباط با ايران در دوره هاشمي مقصر مي داند.

وي همچنين دوره خاتمي را نيز به عنوان دوره اي سرنوشت سازي مي داند و سخنراني مادلين آلبرايت وزير امور خارجه آمريكا در زمان رياست جمهوري كلينتون در مجمع عمومي سازمان ملل سير حركت مثبتي از سوي آمريكا مي داند كه از سوي ايران تشويق نمي شود.

سيك كه خود يكي از مخالفين حمله نظامي و گزينه نظامي آمريكا عليه ايران است و آن را اقدامي خطرناك و پرهزينه توصيف مي كند، همچنين با اشاره به دوره كنوني و چشم انداز چنين حركتي مي گويد: "گرچه گزينه استفاده نظامي كاملاً كنار گذاشته نشده است و من اميدوارم كه هرگز چنين اتفاق نيفتد،زيرا تبعاتي جدي در پي خواهد داشت، اما فكر مي كنم كه آمريكا نسبت به اين مسئله بسيار دقيق است و آن اينكه اين كشور بر آن است تا اين موضوع به شيوه اي ديپلماتيك حل و فصل شود."

اين ديپلمات سابق آمريكايي همچنين گفت: "اما اگر آمريكا چنين گزينه اي(نظامي) را مورد بررسي قرار دهد، شگفت زده نخواهم شد،اما فكر مي كنم كه اتفاقي الان در حال رخ دادن است، مسير ديپلماتيك، راه حل غير نظامي اين قضيه است."

وي همچنين در توصيه اي خطاب به دو طرف ايران و آمريكا مي گويد: "من فكر مي كنم كه ايران بايد از اظهارات خصمانه خود داري كند و چنين اظهاراتي براي وضعيت شكننده فعلي بسيار مضرخواهد بود و وضعيت را بحراني خواهد كرد."

وي همچنين به آمريكا نيز توصيه مي كند" تا فعالانه تر عمل كند و همكاري و گفتگوهايي را با ايران در پيش گيرد."