عده اي عليه فدراسيون جوسازي مي كنند / ازهيچ كمكي در راه سلامت مجتبي ملكي دريغ نمي كنيم

به گزارش خبرگزاري " مهر" ناصرپورعليفرد رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام درگفتگو با سايت خبري سازمان تربيت بدني افزود: شخصا اولين نفري بودم كه پس ازشنيدن آسيب ديدگي مجتبي ملكي درمسابقات قويترين مردان ايران دربندرعباس، بربالين وي حاضرشدم و با اولين پرواز او را به تهران منتقل كرده ودربيمارستان مهر تهران بستري كرديم.



پورعليفرد اضافه كرد: درحال حاضر دكتردرباريان مسئول روابط بين الملل فدراسيون بطورمستقيم پيگيراقدامات درماني مجتبي ملكي است وكليه هزينه هاي درماني وي نيز ازسوي فدراسيون تقبل شده است تا اين ورزشكارهرچه زودتربهبودي خود را بدست آورد.

پورعليفرد تاكيد كرد: متاسفانه عده اي تنها دراين قضيه دنبال سودجويي هستند، درحاليكه ما تحت نظر وسياست سازمان تربيت بدني مقابل اينگونه سود جويي ها را دررشته بدنسازي و پرورش اندام گرفته ايم تا شرايط اصولي و بهتري را پيش روي ورزشكاران اين رشته قراردهيم. بنابراين طبيعي است كه چون راه سودجويي برخي افراد فرصت طلب گرفته شده در رابطه با آسيب ديدگي مجتبي ملكي دست به جوسازي بزنند كه خوشبختانه دست اين آقايان روشده است.



وي با منتفي دانستن مساله قطع نخاع مجتبي ملكي گفت: هرچند كه امروز وباعكس MRI آسيب ديدگي قطعي ملكي مشخص خواهد شد، اما نظرپزشكان اسپاسم شديدعضلاني يا جابجايي يكي ازمهره هاي ستون فقرات است كه دراين صورت باعمل جراحي، دوره درماني وي آغازخواهد شد. به هرحال تمام عوامل اجرايي فدراسيون درخدمت اين ورزشكار آسيب ديده است تا هرچه زودتر سلامت خود را بازيابد.