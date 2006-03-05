البرادعي تسلط ايران بر دانش هسته اي را تاييد كرده است/ رفتن به شوراي امنيت باعث عقب نشيني ايران از تحقيقات هسته اي نخواهد شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، لاريجاني در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي افزود: ما آمادگي آن را داريم كه با مذاكره و راههاي منطقي مسئله پرونده هسته اي كشورمان را حل كنيم.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات خود نشان داده است كه اهل مذاكره و گفتگو است كه به نظر ما اين بهترين شيوه براي حل اين مسئله به شمار مي آيد.

لاريجاني در پاسخ به سئوالي در خصوص اينكه آيا كار با روسيه تمام شده است، يا اينكه جمهوري اسلامي ايران آماده همكاري با كشورهاي غير متعهد، نم و چين است، گفت: ما درحال حاضر با چين همكاري داريم و از طرفي ايران راه را براي مذاكره با تمامي كشورها باز گذاشته است ، مگر اينكه كشورهايي بخواهند مانع تراشي كنند و يا اينكه مسير را تغيير دهند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سئوال كه آيا جمهوري اسلامي ايران سناريوي دوم را عملي خواهد كرد يا نه گفت: سناريوي دوم گفتني نيست بلكه بايد به آن عمل كرد كه تاكنون مقدمات اين سناريو نيز آماده مي باشد.

لاريجاني در پاسخ به اين سئوال كه ارزيابي شما از عملكرد تيم مذاكره كننده سابق و تيمي كه درحال حاضر در حال مذاكره است، چيست ؟گفت: آنچه كه ما دنبال آن هستيم حل مسئله پرونده هسته اي كشورمان است، زيرا اين پرونده در گذشته ، هم از نظر محتوا و از هم از نظر ادبيات داراي اشكالات فراواني بوده كه خود اروپائي ها به اين امر اذعان دارند.

مسئول پرونده هسته اي ايران آغاز فعاليتهاي هسته اي را نوعي تغيير مسير جمهوري اسلامي ايران در روند اين پرونده خواند و افزود: ما بعد از مدت زمان زيادي مسير پرونده را تغيير داديم، زيرا جمهوري اسلامي ايران ديگر حاضر نيست كه از حقوق قانوني خود باز ماند.

لاريجاني افزود: امروزه ما توانسته ايم به مرحله اي از توان هسته اي برسيم كه پيشرفت هاي قابل توجهي را در صنعت هسته اي شاهد باشيم و آن چيزي كه امروز ما به دست آورده ايم، احقاق حقوق ملت ايران است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سئوالي درباره تعليق دو ساله ايران، تغيير تيم مذاكره كننده هسته اي و مذاكره با آمريكا گفت: اينكه با آمريكا بخواهيم مذاكره كنيم صحت ندارد، چون مذاكره اي وجود ندارد كه بخواهيم با آمريكا به مذاكره بنشينيم.

ما تمام راهكارها و پيشنهادات خود را در خصوص حل مسئله پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران را به روسيه ارائه كرد ه ايم.

وي ادامه داد: اگر كشورهاي غربي نگرانند حق ندارند با جنجال حق ملت ايران را در خصوص توسعه فناوري هسته اي بگيرند.

لاريجاني تاكيد كرد: ما آنچه را كه آمريكا و يا برخي كشورهاي غربي بخواهند بگويند نمي پذيريم زيرا آنان از مظلوميت ملت ايران مي خواهند سو استفاده كنند و جمهوري اسلامي ايران را از داشتن فناوري هسته اي بازدارند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: جمهوري اسلامي ايران يك كشور قدرتمند درخاورميانه است اما كشوري است كه در خاورميانه نجيب است.

وي در پاسخ به سئوالي ديگر مبني بر اينكه آيا جمهوري اسلامي ايران آماده هرگونه همكاري و مذاكره با ديگر كشورهاي خارجي است، اظهار داشت: ما در زمان كوتاه حاضريم انعطاف هاي لازم را در خصوص حل مسئله اي پرونده هسته اي كشورمان داشته باشيم. زيرا جمهوري اسلامي ايران در سه سال گذشته تمام تلاش خود را براي رفع نگراني هاي كشورهاي غربي در خصوص نداشتن سلاح هسته اي انجام داده است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه ايران سه سال تلاش كرد اعتماد سازي كند و پروتكل الحاقي را داوطلبانه اجرا كرديم، گفت: حدود 1600 صفحه نامه و بازديد نزديك به 2600 بازرس آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان از آن دارد كه جمهوري اسلامي ايران تمام گام هاي لازم را در خصوص شفاف سازي پرونده هسته اي خود برداشته است.

وي خطاب به كشورهاي اروپايي گفت: ما انسان هاي صبوري هستيم ولي اين موضوع را مي فهميم كه كجاي حرف آنان منطقي و كجاي حرفشان زور است.

لاريجاني تصريح كرد: ما بارها از بازرسان آژانس دعوت كرديم تا از پارچين ونقاط مختلف بازديد به عمل آورند تا نگراني كشورهاي غربي در خصوص نداشتن سلاح هسته اي جمهوري اسلامي رفع شود.

وي افزود : هيچ كشوري براحتي اجازه نمي دهد كه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از پادگانهاي نظامي آنان بازديد كنند ولي جمهوري اسلامي ايران اين اجازه را به بازرسان آژانس براي رفع تمامي شبهات آنان، داد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه تصريح كرد: كشورهاي غربي بايد بدانند ايران، عراق نيست كه بخواهند هر كجاي آن را كه دوست دارند بازديد و بررسي كنند. زيرا دليلي ندارد كه آمريكا هر چيزي را كه در آن شك داشت به شوراي امنيت ارائه نمايد و بازرسان آژانس بخواهند از ايران بازديد كنند.

لاريجاني افزود: آژانس بين المللي انرژي اتمي با دليل و منطق اثبات كند كه ايران به دنبال سلاح هسته اي است تا آن وقت ما به بازرسان اجازه بازرسي دهيم .

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آخرين حرف ايران به كشورهاي غربي در خصوص پرونده هسته اي چيست، گفت: ما تا آنجايي كه بتوانيم مسيرهاي معقول را براي حل اين مسئله پيشنهاد خواهيم كرد ولي با اين حال از دانش و تحقيقات هسته اي عقب نشيني نخواهيم كرد.