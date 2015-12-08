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۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۴۵

بوخونسف:

همه از حدادی انتظار مدال المپیک دارند/کیهانی دوومیدانی را می فهمد

همه از حدادی انتظار مدال المپیک دارند/کیهانی دوومیدانی را می فهمد

مربی احسان حدادی می گوید ملت قهرمان پرور ایران انتظار مدال خوش رنگ المپیک را از احسان حدادی دارند و همین احساس مسئولیت را بیشتر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،کیم بوخونسوف در خصوص آخرین وضعیت نایب قهرمان المپیک لندن اظهار داشت: همه ایران از حدادی انتظار کسب نتیجه خوب و مدال خوشرنگ در رقابت های المپیک ریو را دارند و این انتظارات کمی احساس مسئولین ما را زیاد میکند. کار سختی در پیش رو داریم و باید پاسخگوی خواسته ملت قهرمان پرور ایران باشیم بنابراین باید کاملا هوشمندانه عمل کنیم.

وی ضمن قدردانی از کیهانی افزود: از رییس فدراسیون بخاطر مهیا کردن بهترین شرایط و امکانات مطلوب و شایسته یک ورزشکار المپیکی تشکر می‌کنم. او دوومیدانی را خوب می فهمد و دلسوزانه و عاشقانه کار می‌کند.این امر برای ورزش مادر یک ملت حسن بزرگی است.

بوخونسوف خاطرنشان کرد: با دقت زیادی تمریناتی را که حدادی می‌دهم دنبال می‌کنم و دوست دارم او مدال بگیرد. میدان بزرگ و سرنوشت سازی در پیش روست. با وضعیتی که الان داریم اگر حدادی در 20 مارچ موفق به پرتاب بالای 65 شود نشان از پیشرفت او دارد.بعد از شرکت در مسابقات گرند پری قطر، حضور پر قدرت در رقابت های باشگاه ها جزو برنامه های ما خواهد بود. ما باید قبل زا رقابت های المپیک در حدو 10 مسابقه خوب بدهیم تا با آمادگی کامل در المپیک حاضر شویم.

کد مطلب 2991417

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