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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۰۹

قدرت الله عليخاني در جمع خبرنگاران :

برخي اعضاي هيئت رئيسه منافع استاني خود را در لايحه بودجه درنظر مي گيرند

برخي اعضاي هيئت رئيسه منافع استاني خود را در لايحه بودجه درنظر مي گيرند

عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم تصريح كرد: برخي اعضاي هيئت رئيسه مجلس، منافع استاني خود را در لايحه بودجه 85 در نظر مي گيرند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عليخاني كه در پايان جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با خبرنگاران سخن مي گفت افزود: اين عده با توجه به جايگاه خود در مجلس بي طرفي را رعايت نمي كنند و منافع ملي را در نظر نمي گيرند.

وي اضافه كرد: آقاي حداد عادل به عنوان رئيس مجلس خوب عمل مي كند، اما برخي ديگر از اعضاي هيئت رئيسه كه نظرات ديگري دارند، ايشان را تحت فشار مي گذارند و تصميم گيري را براي او سخت مي كنند.

نماينده بوئين زهرا در پايان اظهار داشت: جريان خطي حمايت از دولت در هيئت رئيس مجلس نفوذ كرده و قصد دارد نظرات خود را اعمال كند.

کد مطلب 299153

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