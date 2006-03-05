در دفاع از حق ملت ذره اي مصالحه نخواهم كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سبحاني كه در حاشيه جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، در خصوص تذكرهاي مكرر خود به هيئت رئيسه مجلس در جريان رسيدگي به تبصره هاي بودجه سال آينده و گزارش كميسيون تلفيق گفت: بايد از حقوق خودم كه حقوق مردم است دفاع كنم و انتظار مي رود همه نمايندگان به اين شكل از حقوق مردم پاسداري كنند.

وي متذكر شد: تاكنون تا اين حد، ناديده گرفتن آيئن نامه داخلي مجلس اعمال نشده بود و من به آزادي بيان به هنگامي كه بايد مطلبي گفته شود، ايمان دارم.

عضو كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: من ذره اي مصالحه و كوتاهي نمي كنم و از اين پس نيز اگر انحرافي ايجاد شده باشد ، در مقابل آن ايستادگي خواهم كرد.

دكتر حسن سبحاني عضو كميسيون تلفيق بودجه در مجلس در جريان رسيدگي به بند (و) تبصره دو لايحه بودجه، تذكرهاي زيادي ارائه كرد كه موجب گفتگوهاي بسياري ميان وي و رئيس مجلس شد.