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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۰۷

رئيس سازمان مديريت در گفت و گو با "مهر" خبر داد:

مجلس بودجه طرح‌هاي عمراني را به 96 هزار ميليارد ريال افزايش داد/ تنها اختلاف دولت و مجلس درباره بودجه 85 پايان يافت

مجلس بودجه طرح‌هاي عمراني را به 96 هزار ميليارد ريال افزايش داد/ تنها اختلاف دولت و مجلس درباره بودجه 85 پايان يافت

بالاخره با تصويب مجلس، بودجه طرح‌هاي عمراني براي سال 85 به 96 هزار و 895 ميليارد و 286 ميليون ريال افزايش يافت.

فرهاد رهبر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: رئيس كميسيون عمران مجلس پيشنهاد افزايش 20 هزار ميليارد ريالي نسبت به تصميم كميسيون تلفيق را در مورد بودجه طرح هاي عمراني داد كه در صحن علني مورد تصويب قرار گرفت.

وي گفت: در مجموع مجلس 25 هزار ميليارد ريال اعتبار طرح هاي عمراني را نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 85 كاهش داد.

رهبر تصريح كرد: دولت موافق هر پيشنهادي در مجلس بود كه نسبت به تصميم كميسيون تلفيق در مورد بودجه طرح هاي عمراني بيشتر باشد كه خوشبختانه نيز اين اتفاق افتاد و 20 هزار ميليارد ريال نسبت به تصميم اين كميسيون بودجه اين گونه طرح ها براي سال آينده افزايش يافت.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: به غير از بند"و" تبصره 2 لايحه بودجه 85 كه دولت و مجلس با يكديگر اختلاف داشتند، ديگر در ساير موارد اختلافي چنداني در رديف ها و تبصره ها وجود ندارد.

وي ابراز اميدواري كرد كه با تصويب  لايحه بودجه 85 در مجلس در اسرع وقت و تائيد آن از سوي شوراي نگهبان، اين لايحه براي اجرا به موقع به دولت ابلاغ شود.

کد مطلب 299159

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