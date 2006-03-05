فرهاد رهبر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: رئيس كميسيون عمران مجلس پيشنهاد افزايش 20 هزار ميليارد ريالي نسبت به تصميم كميسيون تلفيق را در مورد بودجه طرح هاي عمراني داد كه در صحن علني مورد تصويب قرار گرفت.

وي گفت: در مجموع مجلس 25 هزار ميليارد ريال اعتبار طرح هاي عمراني را نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 85 كاهش داد.

رهبر تصريح كرد: دولت موافق هر پيشنهادي در مجلس بود كه نسبت به تصميم كميسيون تلفيق در مورد بودجه طرح هاي عمراني بيشتر باشد كه خوشبختانه نيز اين اتفاق افتاد و 20 هزار ميليارد ريال نسبت به تصميم اين كميسيون بودجه اين گونه طرح ها براي سال آينده افزايش يافت.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: به غير از بند"و" تبصره 2 لايحه بودجه 85 كه دولت و مجلس با يكديگر اختلاف داشتند، ديگر در ساير موارد اختلافي چنداني در رديف ها و تبصره ها وجود ندارد.

وي ابراز اميدواري كرد كه با تصويب لايحه بودجه 85 در مجلس در اسرع وقت و تائيد آن از سوي شوراي نگهبان، اين لايحه براي اجرا به موقع به دولت ابلاغ شود.