بیمه ها باید تجمیع شوند/راهکار ادغام بیمه تامین اجتماعی

دکتر عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تجمیع سازمان های بیمه گر، اظهارداشت: باید شرایط و زیرساختها را برای تجمیع آماده کنیم، بطوریکه بتوانیم خدمات یکسانی به همه بیمهشدگان ارائه دهیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: در حال حاضر خدمات بیمه ای مختلفی به بیمه شدگان ارائه میشود که هر کدام از آنها نیز خدمات ویژهای را ارائه میدهند، بر طبق قانون اساسی باید تمام سازمانهای بیمهگر یکی شوند تا مشکلی برای بیمه شدگان ایجاد نشود.
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی، بیمارستانهای زیادی دارد، گفت: پس از ادغام، تامین اجتماعی میتواند خدمات ویژهای علاوه بر بیمه پایه، را برای بیمهشدگان خود در بیمارستانها ارائه دهد.
فتاحی در مورد حق بیمه پرداختی تامین اجتماعی نیز اظهار داشت: در حال حاضر بیمهشدگان این سازمان نسبت به سایر افراد حق بیمه بیشتری میپردازند که البته تامین اجتماعی میتواند در نهایت پس از ادغام، حق بیمه آنها را کاهش دهد تا تمامی سازمانها حق بیمهشان یکسان شود.
وی در مورد محدودیت خدمات تامین اجتماعی به بیمهشدگان گفت: در حال حاضر این سازمان بیش از ۴۰ میلیون بیمهشده دارد در حالیکه خدمات و امکاناتش پاسخگوی نیازهای آنها نیست و نمیتواند خدمات قابل قبول و در حد شان بیمهشدگان ارائه دهد و با محدودیت مواجه است.
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