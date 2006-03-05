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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۵۷

برگزاري روز جهاني زن در كميسيون حقوق بشر اسلامي

جلسه بزرگداشت روز جهاني زن در كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، كميسيون حقوق بشر اسلامي اعلام كرد: به مناسبت 8 دسامبر روز جهاني زن ، اين سازمان روز چهارشنبه 17 اسفند از ساعت 30/14 الي 17 جلسه بزرگداشتي با حضور برخي از مسئولان كشوري در امور زنان و نهادهاي مدني و محققين دانشگاهي برگزار مي كند.

در اين جلسه دكتر طبيب زاده رئيس مركز امور زنان و خانواده ، ساساني مديركل امور زنان وزارت كشور ، داور مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق زنان ، نماينده اي از انجمن روزنامه نگاران زن ، عظيم زاده اردبيلي معاون پژوهشي واحد خواهران دانشگاه امام صادق حول محور " ارزيابي مهمترين اولويتهاي پيشبرد حقوق زنان در ايران و جهان " ، سخنان كوتاهي ايراد خواهند كرد.

همچنين در آغاز جلسه نيز پيام دبيركل سازمان ملل به مناسبت روز جهاني زن قرائت خواهد شد.

 

کد مطلب 299168

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