برگزاري روز جهاني زن در كميسيون حقوق بشر اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر، كميسيون حقوق بشر اسلامي اعلام كرد: به مناسبت 8 دسامبر روز جهاني زن ، اين سازمان روز چهارشنبه 17 اسفند از ساعت 30/14 الي 17 جلسه بزرگداشتي با حضور برخي از مسئولان كشوري در امور زنان و نهادهاي مدني و محققين دانشگاهي برگزار مي كند.

در اين جلسه دكتر طبيب زاده رئيس مركز امور زنان و خانواده ، ساساني مديركل امور زنان وزارت كشور ، داور مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق زنان ، نماينده اي از انجمن روزنامه نگاران زن ، عظيم زاده اردبيلي معاون پژوهشي واحد خواهران دانشگاه امام صادق حول محور " ارزيابي مهمترين اولويتهاي پيشبرد حقوق زنان در ايران و جهان " ، سخنان كوتاهي ايراد خواهند كرد.

همچنين در آغاز جلسه نيز پيام دبيركل سازمان ملل به مناسبت روز جهاني زن قرائت خواهد شد.