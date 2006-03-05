همچنان از مذاكره استقبال مي ‌كنيم/ ايران از حقوق هسته اي خود صرفنظر نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، بروجردي پيش از ظهر امروز در ديدار چانگ ريانگ سفير كره شمالي در تهران ، ضمن ابراز خرسندي از روابط رو به رشد و گسترش فيمابين اظهار اميدواري كرد كه با توجه به وجود ظرفيتزهاي گسترده و فراوان دو كشور مناسبات دو جانبه در عرصه‌ هاي مختلف بويژه در زمينه‌ هاي پارلماني و اقتصادي به موازات روابط سياسي و ديپلماتيك از تحرك و شتاب بيشتر برخوردار شود.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با يادآوري اقدامات اعتماد ساز و شفاف كشورمان در طي دو سال و نيم گذشته در گفت و گو با سه كشور اروپايي در همكاري هاي نزديك با آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي و اذعان دبير كل اين نهاد مبني بر عدم انحراف فعاليت هاي ايران از مقاصد صلح آميز تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران ضمن آنكه همچنان از مذاكره به عنوان يك مبنا در گفت و گوهاي هسته ‌اي استقبال مي‌كند، ليكن از حق ملي و مسلم خود براي استفاده از انرژي هسته ‌اي جهت مقاصد صلح جويانه صرفنظر نخواهد كرد.

سفير كره شمالي نيز در ايران در اين ديدار ضمن ابراز رضايت از سير مثبت و روند رو به توسعه مناسبات دو كشور، علاقمندي دولت و مجلس كشور متبوعش را به تحرك و تقويت هر چه بيشتر روابط فيمابين در عرصه‌هاي گوناگون بويژه در زمينه پارلماني با فعال ‌تر ساختن گروه هاي دوستي و كميسيون هاي متناظر و همينطور در عرصه اقتصادي مورد تاكيد قرار داد.

وي در ادامه با اشاره به موضوع هسته‌ اي كشورمان استفاده از فن آوري هسته ‌اي را در مقاصد صلح آميز حق همه كشورهاي جهان دانست.

چانگ جيانگ تاكيد كرد: دولت كره همچنان از حق مسلم جمهوري اسلامي ايران براي بهره گيري صلح جويانه از انرژي هسته ‌اي حمايت مي‌ كند.