موسسه آموزش عالي باقر العلوم دانشجوي مقطع كارشناسي مي پذيرد

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه آموزش عالي باقر العلوم (ع)، بر اساس مجوز رسمي وزارت علوم و با نظارت سازمان سنجش از طريق آزمون اختصاصي از ميان طلاب برادر و خواهر، دانشجوي كارشناسي در سه گرايش زبان و ادبيات عربي ، مترجمي زبان انگليسي و زبان فرانسه مي پذيرد.

شركت در اين آزمون داراي شرط سني نبوده و برادران بايد داراي قبولي پايه هشتم حوزه و خواهران پايان سطح دو باشند و از پذيرفته شدگان در آزمون مصاحبه به عمل مي آيد.

ظرفيت پذيرش در گرايش زبان و ادبيات عربي و مترجمي زبان انگليسي 30 نفر مرد و 30 نفر زن و در گرايش زبان فرانسه 30 نفر مرد است.



مواد آزمون فقه، فلسفه و منطق، اصول فقه، ادبيات فارسي، زبان عربي عمومي در هر سه گرايش داراي ضريب 2و زبان تخصصي هر رشته داراي ضريب 4 است.

داوطلبان مي توانند تا 28 اسفند ماه براي ثبت نام اقدام كنند. آزمون مذكور 22 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.