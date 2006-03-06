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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۵۷

از ميان طلاب حوزه هاي علميه :

موسسه آموزش عالي باقر العلوم دانشجوي مقطع كارشناسي مي پذيرد

موسسه آموزش عالي باقر العلوم (ع) از ميان طلاب حوزه علميه براي مقطع كارشناسي در سه گرايش زبان و ادبيات عربي، مترجمي زبان انگليسي و زبان فرانسه دانشجو مي پذيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه آموزش عالي باقر العلوم (ع)، بر اساس مجوز رسمي وزارت علوم و با نظارت سازمان سنجش از طريق آزمون اختصاصي از ميان طلاب برادر و خواهر، دانشجوي كارشناسي در سه گرايش زبان و ادبيات عربي ، مترجمي زبان انگليسي و زبان فرانسه مي پذيرد.

شركت در اين آزمون داراي شرط سني نبوده و برادران بايد داراي قبولي پايه هشتم حوزه و خواهران پايان سطح دو باشند و از پذيرفته شدگان در آزمون مصاحبه به عمل مي آيد.

ظرفيت پذيرش در گرايش زبان و ادبيات عربي و مترجمي زبان انگليسي 30 نفر مرد و 30 نفر زن و در گرايش زبان فرانسه 30 نفر مرد است. 

مواد آزمون فقه، فلسفه و منطق، اصول فقه، ادبيات فارسي، زبان عربي عمومي در هر سه گرايش داراي ضريب 2و زبان تخصصي هر رشته داراي ضريب 4 است.

داوطلبان مي توانند تا 28 اسفند ماه براي ثبت نام اقدام كنند. آزمون مذكور 22 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

کد مطلب 299172

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