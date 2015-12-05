به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی پیش‌ازظهر شنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های امید اجتماعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم از دولت انتظار تحقق وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور را دارند.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانوده با اشاره به اهمیت بالای اجرای طرح‌های امید اجتماعی، اضافه کرد: طرح‌های امید در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور اجرا می‌شود.

وی با عنوان اینکه این طرح در استان بوشهر به صورت پایلوت اجرا می‌شود، افزود: امیدواریم با اجرای موفق این طرح که موجب ارتقای شاخص‌‌هایی در حوزه بانوان، جوانان و ورزش استان بوشهر می‌شود، این طرح در استان های دیگر کشور اجرا شود.

مولاوردی بیان کرد: پس از توافق برجام شاهد ایجاد امید در جامعه بودیم و طرح امید اجتماعی در کنار آن توافق‌نامه می‌تواند دستاوردهای مهمی برای دولت تدبیر و امید داشته باشد.

وی گفت: این دولت در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور با افت شدید اعتماد عمومی و مشارکت‌های اجتماعی بوده است که اگر بتوانیم به ارتقای این دو شاخص کمک کنیم سایر مشکلات در مسیر درست خود پیگیری و حل می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانوده اظهار کرد: امیدوارم دولت تدبیر و امید بتواند در دو سال باقی مانده از عمر خود، اهداف و برنامه‌های مورد نظر را به خوبی اجرا کند و جایگاه درست خود را یابد.