به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی پیشازظهر شنبه در حاشیه افتتاح طرحهای امید اجتماعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم از دولت انتظار تحقق وعدهها و شعارهای انتخاباتی رئیسجمهور را دارند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانوده با اشاره به اهمیت بالای اجرای طرحهای امید اجتماعی، اضافه کرد: طرحهای امید در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور اجرا میشود.
وی با عنوان اینکه این طرح در استان بوشهر به صورت پایلوت اجرا میشود، افزود: امیدواریم با اجرای موفق این طرح که موجب ارتقای شاخصهایی در حوزه بانوان، جوانان و ورزش استان بوشهر میشود، این طرح در استان های دیگر کشور اجرا شود.
مولاوردی بیان کرد: پس از توافق برجام شاهد ایجاد امید در جامعه بودیم و طرح امید اجتماعی در کنار آن توافقنامه میتواند دستاوردهای مهمی برای دولت تدبیر و امید داشته باشد.
وی گفت: این دولت در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور با افت شدید اعتماد عمومی و مشارکتهای اجتماعی بوده است که اگر بتوانیم به ارتقای این دو شاخص کمک کنیم سایر مشکلات در مسیر درست خود پیگیری و حل میشود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانوده اظهار کرد: امیدوارم دولت تدبیر و امید بتواند در دو سال باقی مانده از عمر خود، اهداف و برنامههای مورد نظر را به خوبی اجرا کند و جایگاه درست خود را یابد.
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