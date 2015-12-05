لستر سیتی صدرنشین لیگ برتر انگلیس شد/ صعود آرسنال به رده دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس شنبه شب با برگزاری دیدارهای همزمان ادامه یافت که در یکی از بازی‌ها تیم لستر سیتی در زمین سوانزی به پیروزی ۳ بر صفر دست یافت تا صدرنشین مسابقات شود.

ریاض محرز مهاجم ۲۴ ساله و الجزایری تیم لستر در دقایق۵، ۲۲ و ۶۷ هر سه گل لستر را به ثمر رساند تا با هت تریک خود نقش اصلی را در کسب این برد مهم ایفا کند. لستر با این برد ۳۲ امتیازی شد و به تنهایی در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت.

در دیگر بازی مهم تیم آرسنال در ورزشگاه امارات مقابل ساندرلند ۳ بر یک برنده شد. جوئل کمپل (۳۳)، اولیویه ژیرو (۶۳) و آرون رمزی (۹۰) گلزنان آرسنال در این مسابقه بودند. نکته جالب اینکه ژیرو مهاجم فرانسوی توپچی ها در دقیقه ۴۵ دروازه تیمش را به اشتباه گشود تا اینگونه تنها گل حریف به ثمر برسد. این برد آرسنال را ۳۰ امتیازی کرد و به رده دوم رساند.

تیم منچستر یونایتد هم در ورزشگاه اولدترافورد از پس وستهام بر نیامد و بدون گل مقابل این تیم لندنی متوقف شد تا با ۲۹ امتیاز و تفاضل گل ضعیف تر نسبت به من سیتی در مکان چهارم جدول بایستد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* وست برومویچ یک - تاتنهام یک

* ساوتهمپتون یک - استون ویلا یک

* سوانزی صفر - لستر سیتی ۳

* آرسنال ۳ - ساندرلند یک

* واتفورد ۲ - نوریچ صفر

* منچستر یونایتد صفر - وستهام صفر