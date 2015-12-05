به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف با اشاره به اینکه هفتمین همایش وقف و رسانه امسال با شعار «وقف، رسانه، چشم انداز فراررو» برگزار می شود، تصریح کرد: این همایش با اهدافی همچون؛ تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه احیاء و توسعه وقف در جامعه، ارتقاء تعامل با اصحاب رسانه و تقویت همکاری ها و بررسی موانع و آسیب های موجود و ارائه راهکارها برگزار می شود.

سخنگوی سازمان اوقاف تصریح کرد : بازخوانی دستاوردهای همایش وقف و رسانه در ۶ دوره گذشته، بررسی ابعاد و زمینه های وقف های نوین و وقف جمعی، تبیین چشم انداز فرا روی همکاری های متقابل اصحاب وقف و رسانه و تجلیل از برگزیدگان و برترین های حوزه رسانه ای وقف از دیگر اهداف این همایش است.

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه، نویسندگان، محققان، هنرمندان و ورزشکاران به عنوان افراد تاثیرگذار در تبلیغ فرهنگ وقف مورد توجه سازمان اوقاف هستند، گفت: در هفتمین همایش وقف و رسانه که با شعار «وقف، رسانه، چشم انداز فرار رو» برگزار می شود، به بررسی سیاست ها و اهداف سازمان اوقاف در حوزه تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف با نگاه علمی، پژوهشی توجه ویژه ای خواهد شد.

ربیعی با اشاره به پیشینه همایش وقف و رسانه گفت : همایش وقف و رسانه از سال ۸۸ تاکنون در ۶ دوره متوالی با حضور اصحاب رسانه و مسئولان عالی کشور با هدف ارتقاء سطح تعاملات وقف و رسانه برگزار شده است که آثار مثبت و ارزشمندی را در پی داشته و توانسته در عرصه اقبال اقشار مختلف مردم به ایجاد موقوفات جدید، تاثیرات مثبت و ارزشمندی را در پی داشته باشد، به گونه ای که میانگین آمار وقف های جدید از سال ۸۸ به بعد تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد : امسال هفتمین همایش وقف و رسانه ۱۸ آذرماه در سالن همایش های بین المللی صداوسیما با مشارکت معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران و حضور مدیران و اصحاب رسانه و فعالان مختلف رسانه ای کشور، هنرمندان، تهیه کنندگان، نویسندگان، دانشجویان حوزه رسانه و اصحاب وقف برگزار می شود.

وی افزود : همایش وقف و رسانه علاوه بر سطح ملی بصورت استانی نیز در ۳۱ استان کشور در ایام قبل و همزمان با هفته وقف برگزار می شود.

ربیعی با اشاره به دستاوردهای این همایش در سالهای قبل گفت : ارتقا سطح شناخت مردم نسبت به وقف و کارکردهای آن، افزایش وقف جدید و استقبال مردم از این سنت در راستای فعالیت های رسانه ای، افزایش دو تا سه برابری زائران بقاع متبرکه و امامزادگان، حضور موثر سازمان اوقاف در تولیدات هنری، ارتباط موثر و مستمر اصحاب رسانه با سازمان و ... از جمله دستاوردهای این همایش است.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن قدردانی از تلاش و زحمات اصحاب رسانه طی سالهای اخیر در زمینه پوشش اخبار و تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف گفت : ستاد خبری هفته وقف هم اکنون تشکیل شده است و روزانه اخبار، مصاحبه و گفتگوهایی با موضوعات مختلف بر روی سایت سازمان اوقاف قرار می دهد و برای رسانه ها ارسال می کند.