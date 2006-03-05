تيم ملي خردادماه با چند تيم مطرح اروپايي و آفريقايي ديدار مي كند

محمدرضا پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: فدراسيون فوتبال تاكنون ازهيچ تلاشي دراين زمينه فروگذارنبوده و با جديت بدنبال حريفان تداركاتي مناسب براي تيم ملي است تا فوتبال كشورمان با آمادگي و توان روحي وفني بالا درمسابقات مهم جام جهاني شركت كند.



پهلوان اضافه كرد: آنچه مسلم است تيم ملي درخرداد ماه و پيش ازحضوردرجام جهاني با چند تيم مطرح فوتبال دنيا ديدارخواهد كرد و با تداركي مناسب راهي اين مسابقات خواهد شد.



وي درخصوص وضعيت ديداربا تيم ملي آرژانتين تصريح كرد: مذاكرات دراين زمينه همچنان ادامه دارد وفدراسيون فوتبال با جديت بدنبال برگزاري اين ديدار دوستانه قبل ازجام جهاني است كه مطمئنا از نظر روحي براي تيم ملي بسيارمفيد خواهد بود.

دبيركل فدراسيون فوتبال درخصوص اهداف سفررئيس و نايب رئيس فدراسيون فوتبال به آلمان گفت: دراين سفر نمايندگان تيمهاي حاضردرجام جهاني نسبت به تمامي شرايط و زواياي برگزاري اين مسابقات توجيه خواهند شد ومسئولان برگزاركننده در ابعاد مختلف مسائلي كه تيمهاي شركت كننده ملزم به رعايت آن هستند را تشريح خواهند كرد.



پهلوان درخصوص اينكه آيا رئيس و دبيرفدراسيون ازمحل كمپ تيم ملي درشهر فردريش هافن نيزبازديد خواهند كرد يا نه گفت: درصورتي كه نياز باشد اين بازديد صورت خواهد گرفت تا درجريان وضعيت اردو و امكانات تيم ملي در اين شهرقراربگيرند و پيش بيني هاي لازم را براي حضور تيم ملي انجام دهند.



وي درخصوص احتمال تغييرمحل كمپ تيم ملي به دليل شيوع آنفلونزاي مرغي تاكيد كرد: درصورتي كه احساس كنيم برپايي اين اردو درمحل مذكوربراي بازيكنان خطرسازخواهد بود قطعا محل ديگري را براي اردوي تيم ملي در نظرخواهيم گرفت، ولي تا آنجا كه اطلاع داريم نگراني از اين بابت وجود ندارد.

دبيركل فدراسيون فوتبال در پايان درخصوص مصدوميت علي كريمي يادآورشد: خطرچنين مصدوميتهايي تا قبل ازجام جهاني تمام ملي پوشان را تهديد مي كند، ولي اميدواريم تيم ملي با تمام توان و قدرت خود درجام جهاني حضوريابد. خوشبختانه مصدوميت كريمي چندان جدي نيست و او مي تواند پس يك دوره استراحت كوتاه مدت بار ديگر تمرينات خود را از سر بگيرد و همچنان بعنوان يكي ازشانس هاي موفقيت تيم ملي درجام جهاني مطرح باشد.