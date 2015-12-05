حضور میلیونی در مراسم اربعین صلابت ایمان شیعیان را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در پیامی خطاب به دوستداران اهل بیت(ع)، ضمن تقدیر از حضور میلیونی و با شکوه عزاداران حضرت سید الشهدا(ع) و مردم شریف عراق برای حُسن پذیرایی از زوّار اربعین، از خداوند متعال، توفیقات روزافزون را برای همه مسألت نمود ‌است.

ترجمه پیام عربی این مرجع تقلید به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله الحکیم: «وَ مَن یُعَظِّم شَعائِرَ اللهِ فَإنَّها مِن تَقوَی القُلوبِ»

شیفتگان بزرگوار و مخلص اهل بیت علیهم السلام!

سلام و رحمت و برکات الهی بر شما باد.

درود و تحیّت خالصانه‌ حقیر به شما که جان، مال و تمام تلاش خود را در خدمت به اهل بیت‌علیهم‌السلام و بزرگداشت شعائر الهی فدا می‌کنید پذیرا باشید.

شما با حضور بی‌نظیرتان در روز اربعین، شدّت ولایتمداری و محبّت نسبت به اهل بیت علیهم السلام و آمادگی خویش برای ایثار هستی گرانبهای خود برای حفظ دین و شعائر الهی از مکر خیانتکاران را نشان دادید.

موقف شما در روز اربعین، صلابت ایمان و قوّت اراده‌‌تان را به رُخ جهانیان کشید و با گرامیداشت این روز الهی، ثابت کردید که صادقانه در دفاع از ولایت اهل بیت و دوستی و عمل به دستورات آن بزرگواران، در ادامه راهی که حضرت سید الشهدا علیه السلام با فریاد "هیهات منا الذلة" اعلان کرد، پیش می‌روید.

درود خدا بر شما که با حضور باشکوه و میلیونی و با پای پیاده از شرق و غرب؛ دور و نزدیک در کربلای معلّی حماسه‌ای بزرگ آفریدید.

از شما و مخصوصاً از ملّت بزرگوار عراق که از دوستداران اهل البیت علیهم السلام پذیرایی خوبی به عمل آوردند تقدیر و تشکّر می‌کنم و بدانید همه این توفیقات از جانب خداوند متعال است؛ گوارا باد بر شما این نعمت بزرگ.

از خداوند متعال مسألت دارم که این خدمت، سخاوت و بخشندگی شما را با عنایت خاصه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، به احسن وجه قبول فرماید که در واقع با این حضور انبوه و عظیم، قلب غمدیده‌ آن حضرت را مسرور نموده و با حضرت فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین و سائر ائمه معصومین علیهم السلام همدردی نمودید؛ خداوند متعال به شما بهترین پاداش‌ها را عطا فرماید و ما را در ثواب جهاد، خدمت و ایثاری که کردید شریک نماید چرا که نیّات ما با شماست؛ إنه سمیع الدّعاء