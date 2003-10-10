اسامي برندگان جايزه صلح نوبل از نخستين اهداء تا امروز

نگاهي به اسامي 103 برگزيده اين جايزه ، خود گوياي سياستها و اهدافي است كه اين بنياد تاكنون دنبال كرده و از اين راه مي توان دريافت كه آلفرد نوبل مخترع و دانشمند نروژي كه جايزه نوبل را بنياد نهاد تا كساني كه براي رفاه و آزادي تلاش مي كنند از سوي اين كميته تشويق شوند ، چقدر به هدف اوليه خود دست يافته است.
اسامي برندگان جايزه "صلح" نوبل از سال 1901 ميلادي تاكنون به شرح ذيل است :
2003 "شيرين عبادي "- وكيل ايراني
2002 "جيمي كارتر"- رييس جمهوراسبق آمريكا
2001 "كوفي عنان"- دبيركل سازمان ملل
2000 "كيم داي جونگ"- تلاش براي ايجاد دموكراسي وحقوق بشردر كره جنوبي شرق آسيا
1999 " پزشكان درمانگاه سان فرانتيرز"
1998 "ديويد تريمبل "- تلاش براي حل مناقشه ايرلند شمالي
1997 "جودي ويليامز"- جلوگيري ازعملكردهاي غيرانساني درمعادن
1996 "كارلوس فيليپس زيمنس بلو" - فعاليت براي يافتن راه حل صلح آميزبراي خاتمه درگيري درتيمورشرقي
1995 "ِژوزف روت بلات"، " كنفرانسهاي علمي وروابط جهاني كانادا"- تلاش براي ازبين بردن تسليحات هسته اي درسياستهاي بين المللي
1994 " ياسرعرفات"،" رابين يتژاك"،"شيمون پرز"- تلاش براي برقراري صلح درخاورميانه
1993 " نلسون ماندلا وفردريك ويليام دكلر"
1992"توم ريگو برتاتوم"- فعاليت درجهت حقوق بشربويژه دفاع ازمردم بومي
1991"آنگ سان سوكي"- يكي ازفعالين حقوق بشردرميانمار
1990 "ميخائيل گورباچف"- رييس جمهوري اسبق اتحاديه جماهيرشوروي
1989 " دالاي لاماي چهاردهم"- رهبرسياسي ومذهبي مردم تبت
1988" نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل"
1987 "اسكارآرياس سانچز"- رييس جمهوري كاستاريكا ميانجي گري درمذاكرات صلح آمريكاي مركزي
1986 "الي ويسل"- مديربررسي آدم سوزي ازسوي رييس جمهور
1985 "پزشكان بين المللي براي جلوگيري ازجنگ هسته اي"
1984 " توتو ريموند فيلو"- اسقف يوهانسبورگ ودبيركل سابق كنسول كليساهاي آفريقاي جنوبي
1983 "لخ والس "- بنيانگذارهمبستگي وفعاليتهاي انسان دوستانه
1982 "آلفونسو گارسيا لوبرت "،"اليوا ميردال"- دپيلمات ودبيركل امورخارجه مكزيك، وزيركابينه ، ديپلمات ونويسنده سوئدي
1981 "كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل"
1980"آدولفو پرزاسكويي لول"- مهندس معماري ورهبر حقوق بشر
1979 "مادرترزا"- رهبرمبلغان مسيحي ويكي ازفعالين امورخيريه
1978 "مناخيم بگين" و"انورسادات"- نخست وزيراسرائيل ، رييس جمهوري مصر
1977 "سازمان عفو بين المللي"، " فرنينان بويسون"- استاد دانشگاه سوربون فرانسه وبنيانگذارانجمن حقوق بشر
1976 " بتي ويليامز مايريد كوريگان"- بنيانگذارجنبش صلح ايرلند شمالي
1975"آندره ساخاروف"، فيزيكدان ومتخصص درنيروهاي اتمي شوروي سابق
1974 "شون مك برايد"،"ايساكوساتو"- رييس انجمن صلح درژنو، نخست وزيرژاپن
1973 "هنري كسينجر"،"تولي دوك"- وزيرامورخارجه اسبق آمريكا، ويتنام
1972جايزه نقدي اين كارصرف امورمربوط به معدن شد
1971 " ويلي برنت"- صدراعظم آلمان فدرال
1970 "نورمن بورلاگ"- رييس مركزبين المللي توسعه ذرت وگندم درمكزيكو سيتي
1969 "موسسه بين المللي كار"
1968 "رنه كاسين"- رييس دادگاه حقوق بشراروپا
1967 جايزه نقدي اين بخش به صندق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1966 جايزه نقدي اين بخش به صندق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1965 "صندوق كودكان ملل متحده (يونيسف)"
1964 "مارتين لوتركينگ"- رهبرسياهپوستان آمريكا
1963 "انجمن بين المللي صليب سرخ "
1962"لينوس پائولينگ"
1961"داگ هجالمارهامارسكجولد"- دبيركل سازمان ملل
1960"آلبرت لوتولي"- ريييس كنگره ملي آفريقا
1959 "فيليب جي نوئل بيكر"- عضو پارلمان وازفعالين برقراري صلح بين المللي
1958"جورج هنري پاير"- پدرفرقه دومينيكن ورهبرسازمان رهايي پناهندگان
1957 "لستربولس پيرسون"- دبيركل مجمع عمومي سازمان ملل
1956 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1955 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1954 "كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل"
1953 " مارشال جورج كتليت"-ژنرال ورييس صليب سرخ آمريكا
1952 " آلبرت شوايتزر"- جراح ومبلغ مسيحي وبنيانگذاربيمارستان لامبارن
1951"لئون جوهاكس"- رييس كنفدراسيون اتحاديه تجارت
1950"رالف بانچه "- استاد دانشگاه هارواد وكمبريج
1949 " لرد جان بويد براف"- پزشك ،سياستمدار
1948جايزه نقدي اين بخش به صندق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1947 " كميته خدمات دوستي آمريكا"
1946"اميلي گرين بالچ"،"جان راليگ موت"- استاد تاريخ وجامعه شناسي ، رييس بين المللي اتحاديه بين المللي زنان براي صلح وآزادي، رييس شوراي مبلغين مسيحي درعرصه بين الملل
1945"كوردهال "- وزيرامورخارجه آمريكا ويكي ازبنيانگذاران سازمان ملل
1944 "كميته بين المللي صليب سرخ "
1943 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1942 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1941 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1940 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1939 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1938 " دفتربين المللي نانسن درامورپناهندگان"
1937"رابرت سسيل"- نويسنده وبنيانگذارانجمن مبارزه صلح آميز
1936 "كارلوس ساودرا لاماس" - وزيرامورخارجه آرژانتين
1935 "كارل ون اوزيدسكي"- خبرنگار
1934 "آرتورهندرسون"- وزيرامورخارجه ورييس كنفرانس خلع سلاح
1933 "سرنورمن آنجل"-نويسنده وعضوكميته اجرايي اتحاديه ملتها وشوراي ملي صلح
1932- جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1931"جين آدامز" و" نيكولاس موري باتلر"- رييس اتحاديه بين المللي زنان براي صلح وآزادي
1930 "ناتان سودربلوم" -اسقف اعظم
1929 "فرانك بلينكس كلاگ"- وزيرامورخارجه اسبق آمريكا
1928 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1927 "لودويگ كويد"- استاد دانشگاه برلين عضو پارلمان آلمان
1926 "اريستيت برايان"،"گوستاو استرمان" - وزيرامورخارجه وبيانگذارپيمان لوكارنو، وزيرامورخارجه آلمان
1925 " سرچمبرلين وچارلزجي دائوس"- وزيرامورخارجه انگلستان ومعاون رييس جمهوري آمريكا
1924 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1923جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1922 "فريت جوف نانسن"- دانشمند وكاشف
1921 " كريستين لوس لانگ"، "كارل هجالما برنتينگ"- دبيركل اتحاديه بين پارلماني، نخست وزيرونماينده سوئد درشوراي انجمن ملتها
1920 " لئون ويكتوربورژيوس"- دبيرامورخارجه ورييس مجلس فرانسه
1919 "توماس وودروويلسون"- تلاش براي تاسيس جامعه بين الملل
1918 جايزه نقدي اين بخش به صندق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1917 "كميته بين المللي صليب سرخ "
1916 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1915 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1914 جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت.
1913 "هنري لافانتين"- عضومجلس بلژيك
1912 "اليهوروت"- وزيرامورخارجه آمريكا
1911 " توبياس مايل كارل آسر"،"آلفرد هرمن فريد"- نخست وزيروعضوشوراي خصوصي وبيانگذاركنفرانسهاي بين المللي قوانين خصوصي درلاهه ، روزنامه نگاروبنيانگذارناشران صلح
1910 "دفترپارلمان بين المللي صلح "
1909 " براون دي كانستنت دربكيو" و"آگوست ماريه فرانسيس برنارد"-عضو پارلمان فرانسه ، نخست وزيرسابق وعضو پارلمان بلژيك
1908 " كلاس پونتوس آرنولدسون" و"فردريك باجر"- نويسنده عضوپارلمان سوئد وبنيانگذارانجمن داوري وصلح سوئد ، عضوپارلمان دانمارك
1907 " لوييس رينالت"- استاد رشته حقوق دانشگاه سوربون فرانسه
1906 " تئودورروزولت"- رييس جمهوري اسبق آمريكا
1905 " بارونس برتا سوفي ساتنر"- نويسنده كتاب "اسلحه هايتان را برزمين بگذاريد"
1904 "موسسه حقوق بين الملل"
1903 "راندل كرمر"-عضو پارلمان انگلستان
1902"الي دوكامون "،"چارلزآلبرت گابات"- رييس افتخاري انجمن صلح دربرلن ، دبيركل اتحاديه بين پارلماني
1901 - "هنري دونانت " ،"فردريك پاسي"- بنيانگذار كميته بين المللي صليب سرخ ،بيانگذارورييس اولين مجمع صلح فرانسه
