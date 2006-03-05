به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار وزير خارجه كشورمان با اشاره به عزم دولت ايران بر توسعه مناسبات با كشورهاي اسلامي و اجرايي نمودن موافقتنامه‌ هاي امضا شده گفت: بايد ظرفيت‌ها، مزيت‌ها و زمينه‌ هاي همكاري جديد را شناسايي و به ارباب صنايع و تجار دو كشور معرفي نمود.

وي از همكاري در صنايع نفت به عنوان گامي موثر در گسترش مناسبات ياد كرد و خواهان تشكيل گروه همكاري كشورهاي هم عقيده به منظور تامين نيازمندي هاي يكديگر گرديد.

متكي مواضع جمهوري اسلامي ايران و ليبي را در بسياري از زمينه ‌ها مشترك دانست و اظهار داشت: راي ليبي در اجلاس آتي شوراي حكام مي ‌تواند موجب رشد انگيزه‌هاي همكاري و تقويت روابط گردد.

وي دعوت وزير خارجه ليبي جهت سفر به طرابلس را پذيرفت و گفت كه در اولين فرصت از ليبي ديدن خواهد كرد.

سعد مجبر نيز ايران را كشور مهم منطقه دانست و گفت: رهبري ليبي بر گسترش همه جانبه با ايران تاكيد دارد. فرستاده ويژه ليبي اظهار داشت: روابط اقتصادي فيمابين همپاي روابط سياسي دو كشور نيست و افزود: آشنا نمودن بازرگانان و صاحبان صنايع دو كشور نسبت به مقررات سرمايه‌ گذاري در كشور مقابل و تلاش دولتمردان در اين رابطه مي ‌تواند ليبي را به دروازه‌ ورود ايران به آفريقا و ايران را به دروازه ورود ليبي به آسياي ميانه تبديل كند.

وي ايران و مالزي را حايز تكنولوژي و توانايي صنعتي بسيار عالي در ميان كشورهاي اسلامي خواند و همكاري سه جانبه ايران، مالزي و ليبي را سودمند دانست.

سعدي مجبر در پايان با حمايت از حق ايران در برخورداري از فناوري صلح آميز هسته‌يي گفت: ليبي همواره در كنار ايران ايستاده است.