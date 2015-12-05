خودباوری رمزموفقیت دانشمندان ایرانی/همواره منشأتولید علم بوده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در تالار دانش دانشگاه سمنان، اظهار داشت: انرژي هسته اي يك فناوري با ارزش و محصول فرآيند پيشرفته علمي است كه تنها كشورهاي معدودی از اين دستاورد علمي برخور دارند.

وی تصریح کرد: افکار عمومي بين المللي نخواهند پذيرفت که برخي کشورها از قبيل ايران از داشتن فناوري صلح آميز هسته اي محروم شوند و برخي ديگر از کشورها به دليل داشتن روابط نزديک با قدرت هاي بزرگ، مجاز به ساخت و گسترش جنگ افزار اتمي باشند.

پژوهش باید سبب پیشرفت کشور شود

مقام عالی دولت در استان سمنان با تاکید بر اینکه موفقیت های دانشمندان جوان ایرانی در شرایط سخت تحریم و انزوای علمی جهانی به دست آمده است، گفت: این موفقیت های مقتدرانه و عزتمندانه، ایران اسلامی را در جمع معدود کشورهای دارنده انرژی هسته ای به جهانیان معرفی کنند.

به گفته خباز هدف از پژوهش و فناوری باید بهره‌وری و بهره‌برداری از طرح باشد تا بتوان با استفاده از علم، سبب پیشرفت کشور و جامعه شد.

وی با بیان اینکه امروز خوشبختانه ما شاهد هنرنمایی و درخشش جوانان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی هستیم، اظهار داشت: دانشمندان ایرانی با تکیه بر توانایی فنی و قدرت معنوی خود توانستند دست به کارهایی بزنند که باور آن برای خیلی‌ها مشکل است.

دانشمندان ایرانی قدرتشان را به رخ جهانیان کشیده‌اند

استاندار سمنان با بیان اینکه پیشرفت در انرژی هسته‌ای یکی از عرصه‌هایی است که دانشمندان ایرانی قدرتشان را به رخ جهانیان کشیده‌اند، بیان داشت: دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ملت ما است و دانشمندان جوان کشور با پیشرفت‌هایی که در این عرصه داشتند نشان دادن به خوبی از حق ملت خود دفاع خواهند کرد.

خباز با بیان اینکه دشمن توطئه‌های بسیار زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، بیان داشت: امروز دشمن تمام توان خود را به‌کار گرفته تا مانع پیشرفت علمی کشور شود و این امر وظیفه دانشجویان و اقشار تحصیل‌کرده کشور را سنگین‌تر می‌کند تا با پیشرفت علمی و آگاهی بخشی به جامعه مانع از محقق شدن توطئه‌های دشمنان شوند.

وی گفت: تلاش برای حاکمیت رویکرد بومی تحقیقات یکی از برنامه های ستاد هفته ملی پژوهش در استان سمنان است.

ضرورت تهیه بانک اطلاعاتی نخبگان برتر در استان سمنان

استاندار سمنان ادامه داد: راه اندازی درگاه اینترنتی هفته پژوهش، شناسایی و تقدیر از نخبگان و پژوهشگران، ترویج روحیه تحقیق در بین دانشجویان، تلاش برای تجمیع اعتبارات و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، دیگر اهداف ستاد هفته پژوهش در استان است.

خباز بر تهیه بانک اطلاعاتی نخبگان برتر و حمایت از پایان نامه های دانشجویی که گرهی از مشکلات را باز می کنند تاکید کرد.

وی با یادآوری اینکه ایرانیان همواره منشأ تولید علم بوده اند، گفت: ملت ما با توکل به خدا و توجه به تولید ملی گره‌های بسیاری را باز کرده و مشکلات پیش رو را برطرف کرده اند.

دانشگاه سمنان در جمع ۱۲ دانشگاه برتر کشور قرار دارد

رئیس دانشگاه سمنان نیز در این آیین، زمان برپایی نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور را ۱۴ تا ۱۸ آذرماه ماه اعلام کرد و افزود: این دانشگاه به خود می بالد که توانسته میزبان این نمایشگاه بزرگ باشد که توانمندی های دانشمندان ایرانی در آن به نمایش درآمده است.

عباس هنربخش رئوف، با اشاره به راه اندازی رشته های مرتبط با صنعت هسته ای در دانشگاه سمنان، افزود: در همین راستا دانشکده فیزیک توسعه یافته و چهار گرایش دکترا و چهار گرایش کارشناسی ارشد در این دانشگاه ایجاد شده است.

وی از دانشگاه سمنان به عنوان نگین خردورزی دیار کویر یاد کرد و گفت: این دانشگاه در حال حاضر در جمع ۱۲ دانشگاه برتر کشور قرار دارد.

وجود ۲۲ دانشکده فعال در دانشگاه سمنان

رئیس دانشگاه سمنان، با اشاره به وسعت ۷۰۰هکتاری این دانشگاه اضافه کرد: این دانشگاه بالغ بر ۱۸۰ هزار متر مربع فضای آموزشی و کاربردی دارد.

هنربخش رئوف، از وجود پنج پردیس در این دانشگاه خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲ دانشکده فعال در این دانشگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: پردیس بین المللی و مرکز آموزش های مجازی از دیگر ظرفیت های دانشگاه سمنان است.

تحصیل ۱۶ هزار دانشجو در دانشگاه سمنان

رئیس دانشگاه سمنان همچنین از وجود بالغ بر ۱۶ هزار دانشجو در این دانشگاه خبر داد و اضافه کرد: نزدیک به یک سوم این دانشجویان در دوره تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.

هنربخش رئوف در خاتمه از قرار گرفتن دو استاد این دانشگاه در شمار ۱۰ دانشمند برتر کشور خبر داد و با اشاره به اعتبار بالای دانشگاه مادر استان، خاطرنشان کرد: دانشگاه سمنان در جایگاه دوازدهمین دانشگاه پر استناد کشور قرار گرفته است.