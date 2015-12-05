به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، رئیس جمهور ترکیه امروز در اظهاراتی ضمن انتقاد به مواضع روسیه اعلام کرد که یافتن تأمین کنندگان انرژی دیگر برای ترکیه ممکن است.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: علیرغم اینکه روسیه اعلام کرد که امور مرتبط با پروژه انتقال انرژی با ترکیه را به حالت تعلیق درآورده است، این ما بودیم که این خط لوله را متوقف کردیم.

وی دادامه داد: این پروژه پیشتر به دلیل اینکه روسیه خواسته های ترکیه را برآورده نکرده بود، کنار گذاشته شده بود.

اردوغان که در کنفرانسی به مناسبت هفته نوآوری در مرکز همایش های استانبول سخنرانی می کرد با اشاره به کشورهایی از قبیل جمهوری آذربایجان و قطر، افزود: علیرغم اینکه روسیه تأمین کننده اصلی نفت و گاز برای ترکیه به شمار می آمد، تنها کشور موجود در این مسیر محسوب نمی شود.

رئیس جمهور ترکیه افزود: تحریم های روسیه نمی تواند تأثیر چشمگیری بر ترکیه بر جای گذارد.

اظهارات اردوغان در حالی است که کارشناسان حوزه انرژی درباره مؤلفه هایی از قبیل وجود زیرساخت لازم و میزان منابع مورد نیاز ترکیه از دو کشور قطر و جمهوری آذربایجان تردید دارند.