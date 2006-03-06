تشكيل جبهه واحد بين ملتهاي مسلمان مي تواند توطئه هاي خارجي را خنثي كند/ تدارك حمله به ايران كار آساني براي متجاوزان نخواهد بود

اين شخصيت مصري در پاسخ به سئوال گروه بين الملل "مهر" درباره منبع تهديدها عليه كشورهاي منطقه خاورميانه گفت :" ما اكنون در سايه تهديدهاي متعدد وحقيقي قرار گرفته ايم،دشمن صهيونيستي همچنان به تجاوزات خود عليه ملت مسلمان وستمديده فلسطين ادامه مي دهد،عراق هم تحت اشغال آمريكايي ها قراردارد،علاوه بر آن بايد تهديدها عليه جمهوري اسلامي ايران را هم افزود كه در كنار لبنان وسوريه تحت فشار قراردارند. به تعبير ديگر ما اكنون در برابر يك تجاوز حقيقي وبالفعل آمريكايي عليه منطقه عربي واسلامي قرار گرفته ايم .



مجدي حسين كه رهبري حزب "العمل"مخالف دولت مبارك را هم عهده دارد، درمورد اينكه كدام يك از اين تهديدها براي منطقه خطرناكتر است، هم توضيح داد:"حقيقت امر اين است كه تمام اين تهديدها از يك توطئه چيني وسرچشمه واحد نشات مي گيرد، اما درهريك از اين محورها كه ما ضعف از خود نشان دهيم، اجازه خواهيم داد كه آنها به دستاوردهايي دراين رابطه دست يابند.



وي افزود: "گرچه اكنون آمريكا حضور بالفعلي درعراق وافغانستان دارد، اما بايد گفت كه بزرگترين وخطرناكترين تهديد عليه منطقه خاورميانه،توطئه اي است كه عليه ايران در حال انجام است، زيرا مي تواند پيامدهاي مستقيمي بر امنيت تمام خاورميانه داشته باشد،البته بايد بگويم كه تدارك حمله به ايران هم كار چندان آساني براي متجاوزان نخواهد بود."

وي در پاسخ به سئوال ديگر مهر در اين رابطه كه چرا منطقه خاورميانه بستر مناسبي براي بحران آفريني ها وتهديدهاي قدرت هاي بيگانه است، گفت: "در طول تاريخ،خاورميانه منطقه اي مهمي بوده است، از زمان هاي كهن مهد اديان مختلف جهان بود ودرواقع چهارراهي براي تلاقي دين هاي آسماني محسوب مي شود وتاكنون هم منطقه اي مقدس براي اين اديان محسوب مي شود.

بزرگترين وخطرناكترين تهديد عليه منطقه خاورميانه ،توطئه اي است كه عليه ايران در حال طراحي و انجام است، زيرا مي تواند پيامدهاي مستقيمي بر امنيت تمام منطقه خاورميانه داشته باشد،البته بايد بگويم كه تدارك حمله به ايران هم كار چندان آساني براي متجاوزان نخواهد بود.

اين شخصيت مصري يادآور شد : "درحال حاضرهم نفت به عنوان محور تلاقي طمع ورزي هاي جهاني وچشمداشت هاي آنها دراين منطقه است ، تامين انتقال نفت از اين منطقه به جهان يكي از مهمترين اهداف بيگانگان است.در اين ميان نبايد از حضور رژيم اشغالگر قدس در منطقه هم غافل ماند ، اين رژيم كه به عنوان هم پيمان استراتژيك آمريكا وغرب در منطقه محسوب مي شود، شتاب بيشتري به توطئه چيني هاي دشمنان عليه اين منطقه بخشيد."

مجدي حسين درباره بهترين راهبرد مقابله با اين توطئه ها وتهديدها گفت : "بهترين وكارامد ترين راهبرد براي مقابله ورويارويي با اين تهديدها اين است كه تمام طرف هايي كه مورد هدف قرار مي گيرند چه اعراب وچه مسلمانان چه حاكم باشند وچه محكوم بايد با تشكيل يك جبهه فراگير به مقاومت در برابر اين تجاوز بپردازند."



وي افزود:" اين جبهه بايد در مقابل تهديد هر يك از طرف ها از خود واكنش نشان داده وعليه منبع تهاجم عمل كند."



مجدي حسين در پاسخ به سئوال مهر كه از وي پرسيد ،آيا واقعا امكان تاسيس چنين جبهه اي وجود دارد گفت: "به طور حتم در صورت فراهم شدن اراده كافي نزد طرف هاي مختلف اين امكان كاملا وجود دارد."