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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۰۱

در نامه اي؛

نمايندگان اقليت‌ هاي ديني از مجلس تشكر كردند

نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي در نامه ‌اي از اقدام مجلس در اضافه شدن عبارت "معابد اقليت‌هاي ديني رسمي" به بخش درامدي بند "م" تبصره 2 لايحه بودجه سال آينده كل كشور قدرداني كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، بر اساس اين بخش از بند "م" تبصره 2 ، مدد جويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور، مساجد و حسينيه‌ها و معابد اقليت ‌هاي ديني رسمي از پرداخت حق انشعاب گاز رساني، آب و فاضلاب و برق معاف شدند.

در اين نامه چنين آمده است:

نمايندگان ارجمند ملت شريف ايران همكاران گرامي

با سلام و احترام

بدينوسيله مراتب تشكرات قلبي خود را براي راي مثبت روز يكشنبه 14 اسفند 84 شما عزيزان به پيشنهاد آقايان ياوري، ، شجاع و انصاري در خصوص افزودن عبارت "و معابد اقليت هاي ديني رسمي"پس از عبارت "مساجد و حسينيه ها" در فراز اول بند "م" تبصره 2 گزارش بودجه 1385 كشور معروض مي داريم.

اقدام ابتكاري و مخلصانه دوستان پيش گفته و شما بزرگواران و رويكرد مثبت دولت، بر يكدلي و يكپارچگي ملت ايران و دقت واسعه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران براي حفظ و ارتقاي حقوق و بهره مندي عادلانه همه آحاد ملت ايران از امكانات كشور، گواهي مي دهد.

در ايامي، كه متاسفانه سوءنيت و سوءبرداشت برخي افراد در دنياي غرب و عمال استكبار جهاني در تلاش مزورانه و بي نتيجه به مقدسات دين اسلام و مسلمانان، ناجوانمردانه توهين روا مي دارند، عملكرد نمايندگان ملت شريف ايران ظرفيت بالاي لطف و برادري حق پرستان و مومنان را به منصه ظهور رسانده و قابليت تعامل، گفتگو و درك متقابل را نزد دولت و ملت ايران به نمايش مي گذارند.

با آرزوي ترفي و توسعه ملت بزرگ ايران و سلامت و توفيق شما همكاران گرانقدر

کد مطلب 299201

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