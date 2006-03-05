نمايندگان اقليت‌ هاي ديني از مجلس تشكر كردند

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، بر اساس اين بخش از بند "م" تبصره 2 ، مدد جويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور، مساجد و حسينيه‌ها و معابد اقليت ‌هاي ديني رسمي از پرداخت حق انشعاب گاز رساني، آب و فاضلاب و برق معاف شدند.

در اين نامه چنين آمده است:

نمايندگان ارجمند ملت شريف ايران همكاران گرامي

با سلام و احترام

بدينوسيله مراتب تشكرات قلبي خود را براي راي مثبت روز يكشنبه 14 اسفند 84 شما عزيزان به پيشنهاد آقايان ياوري، ، شجاع و انصاري در خصوص افزودن عبارت "و معابد اقليت هاي ديني رسمي"پس از عبارت "مساجد و حسينيه ها" در فراز اول بند "م" تبصره 2 گزارش بودجه 1385 كشور معروض مي داريم.

اقدام ابتكاري و مخلصانه دوستان پيش گفته و شما بزرگواران و رويكرد مثبت دولت، بر يكدلي و يكپارچگي ملت ايران و دقت واسعه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران براي حفظ و ارتقاي حقوق و بهره مندي عادلانه همه آحاد ملت ايران از امكانات كشور، گواهي مي دهد.

در ايامي، كه متاسفانه سوءنيت و سوءبرداشت برخي افراد در دنياي غرب و عمال استكبار جهاني در تلاش مزورانه و بي نتيجه به مقدسات دين اسلام و مسلمانان، ناجوانمردانه توهين روا مي دارند، عملكرد نمايندگان ملت شريف ايران ظرفيت بالاي لطف و برادري حق پرستان و مومنان را به منصه ظهور رسانده و قابليت تعامل، گفتگو و درك متقابل را نزد دولت و ملت ايران به نمايش مي گذارند.

با آرزوي ترفي و توسعه ملت بزرگ ايران و سلامت و توفيق شما همكاران گرانقدر