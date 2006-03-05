نشست طالباني و روساي فراكسيونهاي پارلماني عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت،محمود عثمان از نمايندگان ائتلاف كردستان عراق برگزاري اولين نشست پارلمان منتخب را تا پايان هفته جاري يا شنبه آتي محتمل دانست.



وي اظهار داشت كه شوراي رياستي نشستي را براي تعيين زمان آن برگزار مي كند و از اعضاي مجلس نمايندگان دعوت خواهد كرد.



وي گفت: آخرين زمان براي تشكيل پارلمان بر اساس قانون، شنبه آتي است، لذا تصور مي شود كه نشست افتتاحيه يا پنجشنبه يا شنبه آتي برگزار شود.



به گفته وي، مشخص كردن زمان افتتاح مجلس به شوراي رياستي برمي گردد.



اين نمايند ائتلاف كردستان عراق به رايزني هاي شوراي رياستي با حاجم الحسني رئيس مجمع ملي كه ماموريتش رو به پايان است و روساي فراكسيونهاي پارلماني اشاره كرد.



از سوي ديگر، مهند عبدالجبار سخنگوي رئيس مجمع ملي اعلام كرد كه رئيس جمهوري عراق طي روزهاي گذشته چندين بار با الحسني درباره متون قانوني كه زمانهاي قانوني تشكيل مجلس جديد را تعيين مي كند، گفتگو كرده است.



وي اعلام كرد كه طالباني امروز با الحسني در همين چارچوب ديدار كرده است.



طالباني اخيرا گفته بود كه نشست افتتاحيه مجلس آتي تا يك هفته ديگر برگزار خواهد شد.

اين مسئله در حالي صورت مي گيرد كه ائتلاف كردستان و جبهه التوافق (سني) اصرار دارند تا نامزد ديگري به جاي ابراهيم الجعفري توسط ائتلاف عراق يكپارچه براي نخست وزيري آتي معرفي شود؛ اين درخواست را ائتلاف رد كرده است.



حواد المالكي يك عضو ائتلاف عراق يكپارچه در واكنش به اعتراضهاي برخي شخصيتهاي سني و كرد به نامزدي ابراهيم الجعفري براي نخست وزيري دولت آتي، تاكيد كرد كه از نظر قانون اساسي هيچ مانعي در برابر اين مسئله(نامزدي جعفري) وجود ندارد.

روز گذشته هيئتي از اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه با آيت الله سيستاني مرجع بزرگ شيعه درنجف اشرف ديدار كرد.

جواد المالكي سخنگوي رسمي ائتلاف عراق يكپارچه گفت:" همانطور كه مرجع عاليقدر تاكيد كردند به راهكار مورد توافق درداخل ائتلاف پايبند خواهيم بود، زيرا ما در نامزدي الجعفري بر اين راهكار تكيه كرديم و از نظر قانون اساسي هيچ مانعي در مقابل نامزدي الجعفري وجود ندارد."

وي افزود: ائتلاف در كنار وي(ابراهيم الجعفري) قراردارد، و اطمينان كافي داريم كه الجعفري نخست وزير آتي عراق خواهد بود.

امروز نيز برهم صالح از اعضاي اتحاديه ميهني كردستان به رياست جلال طالباني در نجف اشرف با آيت الله سيستاني ديدار كرد.

ائتلاف عراق يكپارچه 130 كرسي مجلس نمايندگان را به خود اختصاص داد وائتلاف كردستان عراق 53 كرسي از مجموع 275 كرسي پارلمان را به دست آورد.