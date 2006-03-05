به گزارش خبرنگار" مهر" ازمرحله يك هشتم نهايي رقابتهاي فوتبال جام حذفي عصر امروز تيمهاي پرسپوليس وكشت وصنعت شوشتر در ورزشگاه آزادي تهران به مصاف هم رفتند كه درپايان تيم پرسپوليس موفق شد با نتيجه دو برصفر ازسد حريف خود بگذرد و به مرحله يك چهارم نهايي اين رقابتها صعود كند.

دراين ديداركه درحضور نزديك به 500 تماشاگر به قضاوت عليرضا فغاني برگزارشد، براي پرسپوليس داود سيدعباسي دردقيقه 38 و شيث رضايي در دقيقه 84 گلزني كردند، ضمن اينكه حامد كاويانپور در اواسط نيمه دوم اين ديداربا دريافت كارت قرمز از بازي اخراج شد.

آري هان مربي جديد تيم فوتبال پرسپوليس به همراه اشتاين وندنبورگ فيزيوتراپ بلژيكي و نيكولاس دي بري مربي هلندي دروازه بانها از روي سكوها نظاره گر اين ديدار بودند. به اين ترتيب پرسپوليس درمرحله يك چهارم نهايي رقابتهاي فوتبال جام حذفي در مشهد به مصاف تيم ابومسلم خواهد رفت.