70 حريق و حادثه در تهران رخ داد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان آتش نشاني تهران اعلام كرد: در اين مدت بر اثر وقوع 45 آتش سوزي و 25 حادثه گوناگون بيش از 751 ميليون ريال خسارت مالي به بار آمد.

در ميان اماكن مختلف شهري ، بيشترين آتش سوزي ها به ترتيب در معابر شهري 6 مورد ، وسيله نقليه 10 مورد و منازل مسكوني 9 مورد ، بوده است.

طي شبانه روز گذشته علاوه بر اين اماكن ، تعداد 5 كارگاه ، 2 انبار ، يك واحد صنعتي و چند مكان ديگر نيز در كام آتش فرو رفته و خساراتي به آنها وارد گرديد.

ماموران آتش نشاني با حضور سريع خود در محل اين حريق ها ، ضمن اطفاي كامل آنها ، از گسترش آن و نيز به بار آمدن خسارات بيشتر جلوگيري به عمل آوردند.

در طول شبانه روز گذشته ، پايتخت شاهد حوادث مختلفي شامل 4 مورد محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ها ، 4 مورد حادثه آسانسور ، 9 مورد تصادف رانندگي و 4 مورد آب گرفتگي منزل مسكوني بود كه امدادگران اين سازمان با اعزام به محل اين حوادث نسبت به ايمن سازي آن اقدام نموده و توانستند تعداد 10 تن از تهراني هاي حادثه ديده را نجات دهند.

در مجموع طي 24 ساعت گذشته 562 آتش نشان با استفاده از 161 ماشين آتش نشاني به مدت 27 ساعت عمليات امدادي و اطفايي انجام دادند.