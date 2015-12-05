پرونده های قاچاق کالا در شعب ویژه دادگستری اهر رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب شهبازپور شامگاه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان اهر اظهار کرد: قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون چندین بار تغییر یافته و قانون جدید تصویب شده جامعیت کاملی ندارد و هر کالایی که حتی مبادی ورودی و خروجی ثبت شود و در مغازه ها در معرض فروش قرار گیرد قاچاق محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه کسانی برای کسب درآمد هنگام واردات کالای قاچاق در ورودی های شهرستان اهر کشف و ضبط شده است، افزود: افرادی با هزینه کرد هنگفت برای کالاهای قاچاق کرده اند و دستگاه قضائی به تبعیت از قانون برای هریک از کشفیات دو یا سه برابر مجازات تعیین شده است.

شهبازپور برخورد با وارد کننده های اصلی کالای قاچاق را بهترین روش برای ریشه کن کردن کالاهای قاچاق در کشور دانست، ادامه داد: جوانی که برای درآمدزایی میلیون ها هزینه می کند تا شغل خود حفظ کند در هنگام ورود کالای مغایر با قاچاق کشف و ضبط می شود.

تشکیل ماهانه ۲۰ مورد پرونده قاچاق کالا در اهر

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهر نیز در این جلسه گفت: ماهانه نزدیک به ۲۰ مورد پرونده قاچاق کالا در شهرستان اهر تشکیل می شود.

یوسف نویدی سپس اظهار کرد: برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نزدیک به ۴۰ مورد اصلاحیه از طرف تعزیرات حکومتی ارائه و در مجلس شورای اسلامی تصویب و اخیراً با تائید شورای نگهبان اصلاح شده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه خرید و فروش کالای قاچاق در بین مردم به یک فرهنگ چالش برانگیز تبدیل شده است، ادامه داد: برخی از فروشندگان به دلیل عدم آگاهی کافی نسبت به فروش کالاهای قاچاق در مغزه ها و فروشگاه های اهر اقدام کرده اند.

نویدی تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد سودجو همیشه به فکر منافع خود هستند و در نمایشگاه شهرک صنعتی اهر تعدادی صرفاً برای دریافت تسهیلات حضور یافته بودند، حتی طرح در رابطه با افزایش تولیدات داخلی نیز ارائه نکرده بودند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهر بابیان اینکه کالاهای قاچاق تمامی بازارهای این شهرستان و استان ها را تحت کنترل گرفته است، بیان کرد: برای مقابله با عرضه کالاهای قاچاق به هیچ وجه در حیطه کاری مسئولانی شهرستانی نیست بلکه باید برخی نکات از طریق مقامات کشوری کنترل شود.

وی ضمن اشاره به اینکه فردی در شهرستان اهر نسبت به قاچاق عمده کالا اقدامی نکرده است، اظهار داشت: شهرستان اهر در گذرگاه از بعد گردشگری و کالایی قرار گرفته برخی ها با فاکتور از فروشگاه های رسمی مرزی کشور کالا خریداری می کند و مواقع وارد کردن به شهرهای همجوار در اهر ضبط می شود.

کشف و ضبط ۲۷۰ میلیون ریال دخانیات قاچاق طی سال جاری در اهر

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهرنیز در ادامه این جلسه گفت: تاکنون طی ۹ ماهه سال جاری ۲۷۰ میلیون ریال دخانیات قاچاق در شهرستان اهر کشف شده که در مقایسه با ۱۲ ماهه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.

عیسی فتح اله زاده همچنین اظهار کرد: مسائل مهم تر از فروش پوشاک خارجی در شهرستان اهر وجود و از جمله فردی از لوازم بهداشتی غیر استاندارد در آرایشگاه ها استفاده می کند موجب بیماری فرد نیز می شود.

وی با اشاره به اینکه کالاهای قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی، دخانیات و لبنی که بصورت غیرقانونی وارد و یا قاچاق کرده اند جزو دغدغه های صنعت، معدن و تجارت بوده و از سوی دیگر با سلامتی مردم سرکار دارد، افزود: برای مقابله با کالاهای قاچاق که هم بازار را دچار آشفتگی کرده و هم برای اصناف و تولیدات داخلی زیان بار بوده بایستی کارگروه و یا گشت مشترک نظارتی ایجاد شود.

وی ادامه داد: متاسفانه دخانیات بویژه سیگار با انواع برندهای مختلف بصورت قاچاق در اختیار مردم قرار گرفته و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر به تنهایی نمی تواند از توزیع دخانیات قاچاق جلوگیری کند.

فتح اله زاده بابیان اینکه دخانیات با روش مختلف که بدترین و زیان بارترین روش واردات دخانیات، قاچاق است وارد کشور می شود، بیان داشت: طی سال گذشته نزدیک به ۱۲۰ میلیون ریال سیگار قاچاق از طریق مختلف وارد شهرستان اهر شده بود توسط پلیس آگاهی و دستگاه های نظارتی کشف و ضبط شده است.