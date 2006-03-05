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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۲۰:۳۸

پوتين با كفيل نخست وزيري اسرائيل درباره برنامه هسته اي ايران گفتگو كرد

ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه درتماس تلفني با ايهود اولمرت كفيل نخست وزيري رژيم صهيونيستي به بررسي اوضاع در خاورميانه از جمله سفر هيئت جنبش حماس به مسكو و فعاليت هاي هسته اي ايران پرداخت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،كرملين دربيانيه اي با اعلام اين خبرافزود: پوتين واولمرت همچنين در گفتگوي تلفني خود به مسائل مربوط به همكاري روسيه و اسرائيل پرداختند .

در اين بيانيه آمده است : دو طرف پايبندي خود را به گسترش روابط دوستانه و سازنده بين مسكو و تل آويو تاكيد كردند .

از زمان سفر هيئتي ازجنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) به مسكو ، پوتين تماسهاي متعددي با ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه ، حسني مبارك رئيس جمهوري مصر ، آنجلا مركل صدر اعظم آلمان و سيلويو برلوسكوني نخست وزير ايتاليا داشته است .

هيئتي از جنبش حماس به رياست خالد مشعل رئيس دفتر سياسي اين جنبش روز جمعه وارد مسكو شد و به مذاكره با مقامات روسي پرداخت .

اين سفر خشم مقامات رژيم اشغالگر قدس را برانگيخت به طوري كه آنها اين سفر هيئت حماس را محكوم كردند.

کد مطلب 299215

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