پوتين با كفيل نخست وزيري اسرائيل درباره برنامه هسته اي ايران گفتگو كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،كرملين دربيانيه اي با اعلام اين خبرافزود: پوتين واولمرت همچنين در گفتگوي تلفني خود به مسائل مربوط به همكاري روسيه و اسرائيل پرداختند .

در اين بيانيه آمده است : دو طرف پايبندي خود را به گسترش روابط دوستانه و سازنده بين مسكو و تل آويو تاكيد كردند .

از زمان سفر هيئتي ازجنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) به مسكو ، پوتين تماسهاي متعددي با ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه ، حسني مبارك رئيس جمهوري مصر ، آنجلا مركل صدر اعظم آلمان و سيلويو برلوسكوني نخست وزير ايتاليا داشته است .

هيئتي از جنبش حماس به رياست خالد مشعل رئيس دفتر سياسي اين جنبش روز جمعه وارد مسكو شد و به مذاكره با مقامات روسي پرداخت .

اين سفر خشم مقامات رژيم اشغالگر قدس را برانگيخت به طوري كه آنها اين سفر هيئت حماس را محكوم كردند.