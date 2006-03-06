"توفيق نويصر" مربي تيم تكواندو اردن با بيان مطلب فوق به خبرنگار"مهر" افزود:حضور اين دو تيم در كنار ملي پوشان ايراني سطح فني مسابقات را بالا برده بود و در اين دوره شاهد رقابت خوب تيم هاي مختلف بوديم.

وي در مورد مبارزه وزن دوم بين بهزاد خداداد و نماينده اردن گفت: قبول ندارم كه خداداد با راي داوران باخت .اين درست كه بهزاد يك مبارز طراز اول و قهرمان جهان است ولي اين را بدانيد كه بازيكنان بزرگ هم زماني دچار افت مي شوند. شايد بهتر باشد بگوييم آن روز، روز بهزاد نبود.

"نويصر" در مورد تيم اعزامي اردن گفت: اين تيم اصلي ما است . ما خود را براي مسابقات قهرماني آسيا و دوحه قطر آماده مي كنيم. قهرمان وزن دوم را براي المپيك پكن در نظر گرفته ايم و او را براي اين رقابت ها آماده مي كنيم.

سرمربي اردن در رابطه با داوري مسابقات گفت: داوري خوب بود.اولين بار بود كه سيستم جديد اجرا مي شد و من فكر مي كنم مشكلات كوچك هم به دليل عدم هماهنگي بود و بس!

"توفيق نويصر" در پايان گفت:زماني كه من خودم مبارزه مي كردم تكواندو اردن بالاتر از ايران قرار داشت اما اكنون تكواندو ايران خيلي پيشرفت كرده است. تورنمنت جام فجر و برگزاري ليگ در كنار برنامه ريزي دقيق عامل اصلي اين پيشرفت است، اوج اين موفقيت درخشش در آتن بود كه ايران بهترين نتيجه را گرفت.