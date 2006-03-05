با فشار به ايران و تهديد به شوراي امنيت نمي توانند ايران را وادار به عقب نشيني كنند / از دانش و تحقيقات هسته اي عقب نشيني نخواهيم كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، لاريجاني در ابتداي اين نشست خبري، ضمن ابراز خشنودي از استقبال خبرنگاران از اين برنامه مطبوعاتي گفت: توضيح دادن به افكار عمومي امري لازم است و من امروز وقتم را آزاد كردم تا پاسخگوي سئوالات شما باشم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سئوالي در خصوص دلايل شدت گرفتن جنگ رواني آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران گفت: با شرايط امروز منطقه و ويرانه عراق و وضع دموكراسي در عراق و زندان ابوغريب كه نماد دموكراسي آمريكايي در منطقه است، آمريكايي ها نياز دارند كه افكار عمومي جهان را منحرف كنند و به همين منظور موضوع هسته اي ايران را " سوژه" خود كرده اند و آن را بزرگ مي كنند.

وي ضمن بيان اين مطلب كه براي آژانس بين المللي انرژي اتمي ، بسيار سنگين خواهد بود كه پرونده كشوري را صرفا بخاطر تحقيقات به شوراي امنيت گزارش كند؛گفت: حتي اگر مساله هسته اي هم نبود، آمريكايي ها چيز ديگري پيدا مي كردند تا از پاسخگويي درمقابل باتلاق عراق فرار كنند.

لاريجاني در پاسخ به اين سئوال كه فكر مي كنيد آمريكايي ها مي خواهند چه كنند، گفت: آمريكا به دنبال به شكست كشاندن مذاكرات ايران با روسيه و اروپا است، آنها نمي خواهند اروپا يا روسيه در حل يك مساله بين المللي موفق باشند.آمريكايي ها سناريوهاي مختلفي دارند، ممكن است در اجلاس آتي شوراي حكام اصولا كاري صورت نگيرد و فقط گزارشي داده شود يا آنكه براي بررسي بيشتر مساله ايران، زمان بخواهند.



وي ضمن بيان اين مطلب كه براي آژانس بين المللي انرژي اتمي ، بسيار سنگين خواهد بود كه پرونده كشوري را صرفا بخاطر تحقيقات به شوراي امنيت گزارش كند؛گفت: حتي اگر مساله هسته اي هم نبود، آمريكايي ها چيز ديگري پيدا مي كردند تا از پاسخگويي درمقابل باتلاق عراق فرار كنند.

لاريجاني در پاسخ به اين سئوال كه فكر مي كنيد آمريكايي ها مي خواهند چه كنند، گفت: آمريكا به دنبال به شكست كشاندن مذاكرات ايران با روسيه و اروپا است، آنها نمي خواهند اروپا يا روسيه در حل يك مساله بين المللي موفق باشند.آمريكايي ها سناريوهاي مختلفي دارند، ممكن است در اجلاس آتي شوراي حكام اصولا كاري صورت نگيرد و فقط گزارشي داده شود يا آنكه براي بررسي بيشتر مساله ايران، زمان بخواهند.



وي تاكيد كرد: نوع رفتار اروپا و روسيه خيلي معقول تر از رفتار آمريكايي ها بود، انچه مهم است اين است كه نبايد تصور كنند با فشار به ايران و تهديد به شوراي امنيت نمي توانند ايران را وادار به عقب نشيني كنند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: تحقيق و توسعه هسته اي جز منافع ملي و حاكميت ملي ايران است و ايران از آن نخواهد گذشت، ارجاع ايران به شوراي امنيت، براي خود آنها هم دردسر و مشكل دارد، البته ما هم از رفتن به شوراي امنيت استقبال نمي كنيم و همه تلاش خود را در عرصه ديپلماسي به كار مي گيريم.

لاريجاني با اشاره به سفرهاي متعدد خود به روسيه و كشورهاي اروپايي گفت: سفرهاي متعددي كه انجام شد، نوعي اتمام حجت بود.ما بر حقوق خود طبق معاهده N.P.T تاكيد مي كنيم.

رئيس سابق سازمان صداوسيما گفت: همانطور كه در گزارش البرادعي ديدند هيچ سند و مدركي دال بر انحراف ايران وجود ندارد، اگر آژانس نگراني هايي دارد، ما آماده هستيم تا آن را برطرف كنيم.

خبرنگار شبكه العالم از دبير شوراي عالي امنيت ملي پرسيد: آيا اگر پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود، ايران غني سازي صنعتي را آغاز خواهد كرد يا ازان.پي.تي خارج خواهد شد؟

لاريجاني پاسخ داد: رفتن به شوراي امنيت نه امتيازي براي ما و نه براي ديگران است، براي ديگران هم ايجاد مشكل مي كند، رفتن به شوراي امنيت قطعا باعث عقب نشيني ايران نخواهد شد.ما همه راههاي مسالمت آميز را براي حل مساله باز نگه داشتيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: ما هيچ علاقه اي به استفاده از سلاح "نفت" نداريم، چون(حفظ) امنيت رواني بين المللي براي ما مهم است و نمي خواهيم مردم كشورهاي دنيا آسيب ببيند، ما پيشقدم اين مساله نخواهيم شد.





وي در مورد احتمال خروج ايران از ان.پي.تي گفت: ما به اين معاهده پاي بند هستيم و آن را يك ميثاق مثبت بين المللي مي دانيم، به شرطي كه اين معاهده درست اجرا شود و بگذارند آژانس به صورت حرفه اي عمل كند.

لاريجاني در خصوص آغاز غني سازي در صورت ارجاع ايران به شوراي امنيت گفت: اگر به شوراي امنيت ارجاع شويم، غني سازي صنعتي را قطعا آغاز خواهيم كرد، ما مي خواستيم در درون يك تفاهم به اين حق خودمان برسيم و ابهامات را رفع كنيم، اما اگر بخواهند از ابزار زور استفاده كنند، ما براي شرايط مختلف ، سناريوهاي مختلف داريم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به خبرنگار شبكه N24 آلمان كه پرسيد آيا با روسها توافقاتي داشته ايد، گفت: در مذاكرات با روسها و اروپايي ها پيشرفت هايي حاصل شد، ما با روسيه براي حل مساله توافقاتي داشته ايم.

وي تصريح كرد: نمي خواهيم اروپايي ها احساس حقارت كنند، ما مي خواستيم همه با آبرو از اين مساله عبور كنند، در فرمول بندي ما اين مساله لحاظ شده بود.

مسئول پرونده هسته اي ايران در پاسخ خبرنگار "رويترز" در مورد زمان شروع غني سازي در نطنز در صورت ارجاع به شوراي امنيت و پاسخ ايران به شوراي امنيت در صورتي كه اين مرجع بين المللي از ايران بخواهد كه غني سازي را تعليق كند، پاسخ داد:پاسخ ما همين است كه امروز داديم، براي ما مهم نيست كه چه مرجعي مي خواهد حقوق ايرانيان را سلب كند، ما چنين درخواستي را قبول نخواهيم كرد، اما اگر فرمولي ارائه شود كه حقوق ايران را به رسميت بشناسد، آن را بررسي مي كنيم.

لاريجاني ادامه داد:هرگونه عكس العمل نادرست باعث سرعت در انجام تحقيقات هسته اي است.

خبرنگار شبكه دويچه وله آلمان از دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص زمزمه هايي مبني بر خواست اروپا از ايران براي توقف غني سازي براي ده سال و پيشنهاد ايران براي تعليق غني سازي براي دو سال، سئوال كرد كه لاريجاني جواب داد: من چنين حرفهايي را نشنيدم، ايران مي تواند در يك فرمت جديد ارتباطات جديد و گسترده اي را با اروپا داشته باشد و همكاري هاي سياسي جديدي را داشته باشند، ما مي خواستيم اين بستر را فراهم كنيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در مورد طرح روسيه گفت : طرح روسيه در زماني كه يك طرف با عجله ودوان دوان به دنبال بردن پرونده ايران به شوراي امنيت است، جايي براي رشد ندارد، ابتدا بايد وضعيت فعلي را مديريت كرد تا كار كارشناسي در مورد طرح روسيه انجام شود.

لاريجاني دو محور مهم توافقات با روسيه را به رسميت شناختن حق توسعه و تحقيقات هسته اي ايران از سوي روسيه و حق غني سازي توليد سوخت هسته اي معرفي كرد.

دبيرشوراي عالي امنيت ملي دربخشي از پاسخ به سئوالي در مورد طرح روسيه گفت: تحقيقات در نطنز ادامه دارد و دستاوردهاي خوبي را هم داشته است.



صادق صبا، مجري و گزارشگر راديو فارسي "بي.بي.سي" از لاريجاني پرسيد : اگر اوضاع بحراني تر شود، ايران تا چه ميزان حاضر است برشعار" انرژي هسته اي حق مسلم ماست" ايستادگي كند؟ آيا ايران درشرايط سخت تر حاضر است، فعلا تحقيقات را تعليق كند، وي پاسخ داد: قطعا شما به عنوان يك ايراني تاييد مي كنيد كه انرژي هسته اي حق مسلم ماست! وقتي ما تكاليف خود را انجام مي دهيم ، بايد از حقوقمان هم بهره مند باشيم، ما چيز زيادي نمي خواهيم، ما مشكلي براي نشان دادن انعطاف در مذاكرات نداريم، ولي بايد حرف طرف مقابل معقول باشد، چرا بايد ايران تحقيقات را تعليق كند؟اگر آنها نگراني دارند، ما نظارت هايي را طراحي مي كنيم تا نگراني آنها از بين برود.

لاريجاني ضمن اشاره به دانشمندان جوان هسته اي ايران گفت : ازتحقيق و توسعه بمب اتم بيرون نمي آيد ما خواستار دانش هسته اي هستيم ، اگربه شوراي امنيت هم ارجاع شويم، عقب نشيني نمي كنيم، در آن صورت، نظارت هاي آژانس كم خواهد شد و آن حرفي كه از آن مي ترسند در دامش خواهند افتاد.

وي تاكيد كرد: من فكر مي كنم در راهپيمايي 22 بهمن ، مردم به مسئولين ياد دادند كه تا چه حد بايد ايستادگي نشان دهند، امروز مساله هسته اي ، آرمان ملي ايرانيان است، صنوف مختلف هيچ اختلافي در اصل -بهره مندي -از انرژي هسته اي ندارند.

لاريجاني گفت: رفتن به شوراي امنيت شرايط را براي ما و براي آنها مشكل خواهد كرد، ما 27 سال است كه از سوي آمريكا تحريم هستيم و براي شرايط مختلف ، سناريوهاي مختلف طراحي كرده ايم.

وي اظهار داشت:ما به بازي برد-برد علاقه مند هستيم وتعريف بازي برد-برد در منطقه، به معناي وجود امنيت و رونق اقتصادي است ، ما در برابر شرايط مختلف، سناريوهاي مختلف داريم.

لاريجاني در پاسخ به سئوالي در مورد احتمال ورود آمريكا به موضوع هسته اي ايران و مذاكره با ايران گفت:اروپا صحنه بين المللي را خالي نكند، ضمن اينكه آمريكا بايد گام هاي داهيانه اي بردارد، تا ايران تصور درستي از شرايط پيدا كند، تصور فعلي ما اين است كه آمريكا حيثيت آزار دهنده اي در منطقه دارد ، امروز شعار " من آزار مي دهم ، پس هستم" شعار آمريكايي ها شده است .وي به آمريكايي ها توصيه كرد : پوست اندازي كنند و از وقايعي مثل راي مردم فلسطين به حماس و انتخاب نمايندگان در عراق درس بگيرند.



دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: جمهوري اسلامي ايران در هيچ شرايطي زور را قبول نمي كند و آمادگي لازم را دارد از راه منطق در خصوص پرونده هسته اي خود گام بردارد. لاريجاني در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي افزود: ما آمادگي آن را داريم كه با مذاكره و راههاي منطقي مسئله پرونده هسته اي كشورمان را حل كنيم.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات خود نشان داده است كه اهل مذاكره و گفتگو است كه به نظر ما اين بهترين شيوه براي حل اين مسئله به شمار مي آيد.

لاريجاني در پاسخ به سئوالي در خصوص اينكه آيا كار با روسيه تمام شده است، يا اينكه جمهوري اسلامي ايران آماده همكاري با كشورهاي غير متعهد، نم و چين است، گفت: ما درحال حاضر با چين همكاري داريم و از طرفي ايران راه را براي مذاكره با تمامي كشورها باز گذاشته است ، مگر اينكه كشورهايي بخواهند مانع تراشي كنند و يا اينكه مسير را تغيير دهند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سئوال كه آيا جمهوري اسلامي ايران سناريوي دوم را عملي خواهد كرد يا نه گفت: سناريوي دوم گفتني نيست بلكه بايد به آن عمل كرد كه تاكنون مقدمات اين سناريو نيز آماده مي باشد.

لاريجاني در پاسخ به اين سئوال كه ارزيابي شما از عملكرد تيم مذاكره كننده سابق و تيمي كه درحال حاضر در حال مذاكره است، چيست ؟گفت: آنچه كه ما دنبال آن هستيم حل مسئله پرونده هسته اي كشورمان است، زيرا اين پرونده در گذشته ، هم از نظر محتوا و از هم از نظر ادبيات داراي اشكالات فراواني بوده كه خود اروپائي ها به اين امر اذعان دارند.

مسئول پرونده هسته اي ايران آغاز فعاليتهاي هسته اي را نوعي تغيير مسير جمهوري اسلامي ايران در روند اين پرونده خواند و افزود: ما بعد از مدت زمان زيادي مسير پرونده را تغيير داديم، زيرا جمهوري اسلامي ايران ديگر حاضر نيست كه از حقوق قانوني خود باز ماند.

لاريجاني افزود: امروزه ما توانسته ايم به مرحله اي از توان هسته اي برسيم كه پيشرفت هاي قابل توجهي را در صنعت هسته اي شاهد باشيم و آن چيزي كه امروز ما به دست آورده ايم، احقاق حقوق ملت ايران است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سئوالي درباره تعليق دو ساله ايران، تغيير تيم مذاكره كننده هسته اي و مذاكره با آمريكا گفت: اينكه با آمريكا بخواهيم مذاكره كنيم صحت ندارد، چون مذاكره اي وجود ندارد كه بخواهيم با آمريكا به مذاكره بنشينيم.

ما تمام راهكارها و پيشنهادات خود را در خصوص حل مسئله پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران را به روسيه ارائه كرد ه ايم.وي ادامه داد: اگركشورهاي غربي نگرانند حق ندارند با جنجال حق ملت ايران را درخصوص توسعه فناوري هسته اي بگيرند.

لاريجاني تاكيد كرد: ما آنچه را كه آمريكا و يا برخي كشورهاي غربي بخواهند بگويند نمي پذيريم زيرا آنان از مظلوميت ملت ايران مي خواهند سو استفاده كنند و جمهوري اسلامي ايران را از داشتن فناوري هسته اي بازدارند.

دبيرشوراي عالي امنيت ملي گفت: جمهوري اسلامي ايران يك كشورقدرتمند درخاورميانه است اما كشوري است كه در خاورميانه نجيب است.

وي درپاسخ به سئوالي ديگر مبني براينكه آيا جمهوري اسلامي ايران آماده هرگونه همكاري و مذاكره با ديگر كشورهاي خارجي است، اظهارداشت: ما در زمان كوتاه حاضريم انعطاف هاي لازم را در خصوص حل مسئله اي پرونده هسته اي كشورمان داشته باشيم. زيرا جمهوري اسلامي ايران در سه سال گذشته تمام تلاش خود را براي رفع نگراني هاي كشورهاي غربي در خصوص نداشتن سلاح هسته اي انجام داده است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه ايران سه سال تلاش كرد اعتماد سازي كند و پروتكل الحاقي را داوطلبانه اجرا كرديم، گفت: حدود 1600 صفحه نامه و بازديد نزديك به 2600 بازرس آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان از آن دارد كه جمهوري اسلامي ايران تمام گام هاي لازم را در خصوص شفاف سازي پرونده هسته اي خود برداشته است.

وي خطاب به كشورهاي اروپايي گفت: ما انسان هاي صبوري هستيم ولي اين موضوع را مي فهميم كه كجاي حرف آنان منطقي و كجاي حرفشان زور است.لاريجاني تصريح كرد: ما بارها از بازرسان آژانس دعوت كرديم تا از پارچين ونقاط مختلف بازديد به عمل آورند تا نگراني كشورهاي غربي در خصوص نداشتن سلاح هسته اي جمهوري اسلامي رفع شود.

وي افزود : هيچ كشوري براحتي اجازه نمي دهد كه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از پادگانهاي نظامي آنان بازديد كنند ولي جمهوري اسلامي ايران اين اجازه را به بازرسان آژانس براي رفع تمامي شبهات آنان، داد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه تصريح كرد: كشورهاي غربي بايد بدانند ايران، عراق نيست كه بخواهند هر كجاي آن را كه دوست دارند بازديد و بررسي كنند. زيرا دليلي ندارد كه آمريكا هر چيزي را كه در آن شك داشت به شوراي امنيت ارائه نمايد و بازرسان آژانس بخواهند از ايران بازديد كنند.

لاريجاني افزود: آژانس بين المللي انرژي اتمي با دليل و منطق اثبات كند كه ايران به دنبال سلاح هسته اي است تا آن وقت ما به بازرسان اجازه بازرسي دهيم .

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آخرين حرف ايران به كشورهاي غربي در خصوص پرونده هسته اي چيست، گفت: ما تا آنجايي كه بتوانيم مسيرهاي معقول را براي حل اين مسئله پيشنهاد خواهيم كرد ولي با اين حال از دانش و تحقيقات هسته اي عقب نشيني نخواهيم كرد.





دكتر علي لاريجاني اظهار داشت: آنچه ما از آژانس مي خواهيم رفتار منطقي است و اينكه پرونده در آژانس بماند و البرادعي كارش را ادامه دهد.



به گزارش خبرنگارسياسي مهر، لاريجاني درادامه كنفرانس مطبوعاتي خود با خبرنگاران داخلي وخارجي درپاسخ به خبرنگاري كه پرسيد اگر پرونده به شوراي امنيت ارجاع شود آيا ايران به دوستي روسيه و وتوي قطعنامه توسط اين كشور اعتماد مي كند يا خير، گفت : ما روي توان ملي خود تكيه مي كنيم، البته حتما از دوستي ديگران نيز بهره خواهيم جست.

خبرنگار ديگري پرسيد كه رسانه هاي غربي اعلام كرده اند تعدادي سانتريفيوژ با عنوان غني سازي 3 يا 5 درصد را به ايران بدهند تا ايران در آن سطح بتواند غني سازي را انجام دهد، اگر اين گفته هاي رسانه اي عملي شود جمهوري اسلامي ايران آن را مورد بررسي مي داند يا خير.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: تاكنون اين طرح به ما ارائه نشده، ما به دنبال فناوري هاي صلح آميز هسته اي هستيم، لذا مشكلي از لحاظ بررسي اين طرح نداريم.

علي لاريجاني در ادامه كنفرانس خود در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه جديد التاسيس "اعتماد ملي" مبني بر اينكه با توجه به مواضع اروپا مبني بر تعطيلي فعاليت هاي هسته اي ايران چه نيازي به مذاكره با اروپا است، افزود: ممكن است برخي كشورهاي اروپايي نظر خاصي داشته باشند اما بايد در مذاكرات ابهامات را رفع كرد.

وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران با همه طرفها مذاكره خواهد كرد به نامه خود به سه كشور اروپايي در ماههاي گذشته اشاره كرد و گفت: حتي در شرايطي كه مذاكرات متوقف شده بود اين ما بوديم كه اعلام كرديم از آن استقبال مي كنيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: دليلي وجود ندارد كه با كشورهايي كه روابط اقتصادي زيادي داريم مذاكراتمان را قطع كنيم. اروپايي حتي در مسئله امنيت منطقه نيز مي توانند فعال باشند و ما از اين موضوع استقبال مي كنيم.

وي در عين حال تاكيد كرد: اما نبايد درون مذاكرات تقاضاهاي غيرمنطقي مطرح شود.

لاريجاني تاكيد كرد: اينكه درون مذاكره ناگهان همه چيز حل شود تلقي درستي نيست در شرايطي كه بين كشورهاي مختلف نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد.

خبرنگارخبرگزاري ژاپن NHK پرسيد درصورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت آيا ايران بلافاصله طرح روسيه راكنارخواهد گذاشت و آيا روسيه درمذاكراتشان با ايران پيشنهاد تعليق 7 ساله غني سازي اورانيوم را مطرح كرده است، لاريجاني پاسخ داد : بحث عدد و رقم اعم از 7 سال يا 10 سال در مذاكرات مطرح نبود و در مورد كنار رفتن طرح روسيه در پي ارجاع موضوع به شوراي امنيت بايد بگويم كه چنين نظري ندارم اما معتقدم كلا اين طرح بايد در شرايط آرامش رشد كند. در صورت ارجاع به شوراي امنيت در شرايطي كه خودمان غني سازي را آغاز كرده ايم طبيعتا طرحي مثل طرح روسيه مجال رشد نخواهد داشت و به طور طبيعي بلاموضوع است.

وي در پاسخ به سئوال خبرگزاري فرانسه مبني بر اينكه ايران از نشست فرداي شوراي حكام چه مي خواهد و آيا در ساعات پاياني باقي مانده تا اجلاس، كارت تازه اي را رو خواهد كرد. پاسخ داد: آنچه ما از آژانس مي خواهيم رفتار منطقي است و اينكه پرونده در آژانس بماند و البرادعي كارش را ادامه دهد.

وي با اشاره به اظهارات البرادعي مبني بر پيشرفت همكاري هاي ايران و نتايج بررسي هاي آژانس گفت: در اين صورت ما همكاري مناسب و روشنمان را با آژانس ادامه خواهيم داد.

دبيرشوراي عالي امنيت افزود: درمورد ارائه كارت ويژه درساعات هاي پاياني مي گويم كه من اهل معجزه نيستم و اگرقرار باشد كار ويژه اي در اين ساعت ها صورت گيرد بايد از سوي اروپا باشد.

خبرنگارهمشهري از اخباري مبني بر توافق ايران و روسيه برخورداري ايران از هزار دستگاه سانتريفيوژ پرسيد و لاريجاني پاسخ داد : در مذاكرات مسكو راجع به تعداد بحث نشده است. در توسعه و تحقيقات تعداد مطرح نيست بلكه تعريفي كيفي دارد.

خبرنگاري پرسيد از نظر شما غربي ها گره موجود را با دست باز مي كنند يا دندان، لاريجاني گفت: اراده هاي متفاوتي مشاهده مي كنيم، غربي ها مي توانند گره را با دست باز كنند و تحركاتي در اين زمينه ديده مي شود.

وي تصريح كرد: در غرب همه يك نظر نيستند، همه مثل آمريكايي ها فكر نمي كنند، نبايد بدبينانه نگاه كرد و به همين دليل از مذاكرات استقبال مي كنيم.

خبرنگار يك خبرگزاري روس پرسيد آيا ايران قصد دارد با تبديل شدن به يك قدرت اتمي به قدرت منطقه تبديل شود و خود را در كنار پاكستان، روسيه و اسرائيل قرار دهد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي پاسخ داد: ايران براي اينكه قدرت برتر منطقه اي شود نياز به سلاح اتمي ندارد. ما هم اكنون نيز در منطقه قدرت برتر هستيم و همه از ميزان نفوذ ما آگاهند.

وي افزود: به همين دليل در دكترين ما سلاح اتمي نيست و از خلع سلاح اتمي حمايت مي كنيم.

لاريجاني با اشاره به سفر "كاندوليزا رايس" وزير خارجه آمريكا به منطقه و طرح موضوع خليج فارس عاري از سلاح هسته اي گفت: اين هم چيز خوبي است اما بهتر از آن اين است كه خاورميانه خلع سلاح شود و بهتر از آن اينكه دنيا خلع سلاح اتمي شود.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاري كويت كه پرسيد آيا در مسكو در خصوص پيشنهاد دكتر احمدي نژاد مبني بر تشكيل كنسرسيوم هسته اي در نطنز گفت وگو شد، گفت: بحث كنسرسيوم را نيز مطرح كرديم و نگاه منفي نديديم البته ممكن است در شرايط فعلي نخواهند از آن استقبال كنند و فكر مي كنيم براي اجراي آن مقداري زمان لازم است.

دبير شوراي عالي امنيت در پاسخ به خبرنگار ايران نيوز كه به اخباري مبني بر كيفيت پائين محصولات هسته اي ايران اشاره كرد، گفت: اين محصولات مطابق استانداردهاي آژانس و مورد تاييد اين نهاد بين المللي است . جرياني در كشور براي اينكه اراده مستحكم ملت را در موضع هسته اي تخريب كند اين حرفها را مي زند. اگر واقعا محصولات ما معيوب است چرا سر و صدا مي كنند تا آن را متوقف كنيم.

وي در پاسخ به سئوال ديگر اين خبرنگار مبني بر بي اعتمادي ملت به روسيه و تلاش اين كشور براي دسترسي به آبهاي گرم در روابط هسته اي با ايران اظهار داشت: من هيچ رابطه منطقي بين دسترسي بين آبهاي گرم و همكاري هسته اي با روسيه نمي بينم.

لاريجاني تاكيد كرد: قطعا آقاي پوتين بسيار قابل اعتماد تر از آقاي بوش است. دكترين امنيت ملي ايران مبني بر همكاري نزديك با همسايگان رابطه درستي است و طبيعي است كه همه كشورها بر اساس منافع شان تصميم مي گيرند.

وي افزود: من تا اين اندازه نگاه منفي كه شما القا مي كنيد ندارم. ما همكاري هاي نزديكي با روسها داشته ايم و البته اختلاف نظرهايي هم وجود داشته است همچنان كه با اروپا وجود دارد، البته زمينه هايي براي حرف هاي شما از نظر تاريخي در جامعه وجود داشته است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پايان خاطرنشان كرد: روس ها هميشه رفتار مناسب تري نسبت به ديگران با ايران داشته اند.

