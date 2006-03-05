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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۱۷

شماره جديد مجله "اسلاميكا" در كانادا و امريكا منتشر شد

يازدهيمن شماره مجله انگليسي زبان "اسلاميكا" با تمركز بر موضوع "حفظ تمدن" منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اين نشريه كه در اروپا و امريكا منتشر مي شود در زمينه هاي ادبيات، علوم، سياست، حقوق، خانواده، فرهنگ، علم و تكنولوژي به فعاليت مي پردازد.

 پاره اي از مقالات اين شماره جريده "اسلاميكا" و نام نويسندگان آنها بدين قرارند: "تخريب مكانهاي مقدس تاريخي در مكه و مدينه" ( عرفان احمد) ، "مسلمانان و عرب: آيا اين يك جنگ فرهنگي است؟" ( جان اسپوزيتو) ، "نجات ميراث از دست رفته قاهره" ( رز اصلان) و "مكانهاي تاريخي بوسني ده سال پس از جنگ" ( عاصم زوبكويچ).

کد مطلب 299220

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