شماره جديد مجله "اسلاميكا" در كانادا و امريكا منتشر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اين نشريه كه در اروپا و امريكا منتشر مي شود در زمينه هاي ادبيات، علوم، سياست، حقوق، خانواده، فرهنگ، علم و تكنولوژي به فعاليت مي پردازد.

پاره اي از مقالات اين شماره جريده "اسلاميكا" و نام نويسندگان آنها بدين قرارند: "تخريب مكانهاي مقدس تاريخي در مكه و مدينه" ( عرفان احمد) ، "مسلمانان و عرب: آيا اين يك جنگ فرهنگي است؟" ( جان اسپوزيتو) ، "نجات ميراث از دست رفته قاهره" ( رز اصلان) و "مكانهاي تاريخي بوسني ده سال پس از جنگ" ( عاصم زوبكويچ).