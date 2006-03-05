علي كريمي قرارداد خود را تا سال 2007 با بايرن مونيخ تمديد كرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" و به نقل ازخبرگزاري رويترز، علي كريمي بازيكن ايراني تيم بايرن مونيخ آلمان قرارداد خود را تا ژوئن سال 2007 تمديد كرد.

كريمي 27 ساله تابستان گذشته از تيم الاهلي امارات به بايرن مونيخ پيوست وتاكنون 25 مسابقه براي اين باشگاه آلماني انجام داده كه از آن جمله مي توان به ديدار روزگذشته بايرن مقابل هامبورگ كه به شكست 2-1 بايرن انجاميد اشاره كرد.

رويترز در ادامه مي افزايد: با وجود تمديد يكساله قرارعلي كريمي، خوشحالي وي چندان كامل نيست، چرا كه وي روزگذشته و درشرايطي كه تنها 16 دقيقه از ديداربا هامبورگ مي گذشت ازناحيه مچ پا دچار مصدوميت كرد. كريمي امروز پاي مصدوم خود را به تيغ جراحان سپرد و تا 10 روز آينده پايش در گچ خواهد بود.

گزارش رويترزتاكيد دارد: به احتمال زياد بهترين بازيكن آسيا درسال 2004 تا اواخر آوريل نمي تواند درتيم بايرن مونيخ بازي كند، ولي او فرصت لازم را براي بهبودي كامل و حضور درجام جهاني 2006 آلمان را خواهد داشت.

گفتني است: ايران درجام جهاني با تيمهاي آنگولا، مكزيك وپرتغال در يك گروه قراردارد ونخستين ديدارخود را روز 11 ژوئن مقابل مكزيك برگزارخواهد كرد.