دولت آتي فلسطين تا سه هفته آينده تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،هنيه امروز در ديدارش با نويسندگان و فرهيختگان فلسطيني در غزه اظهار كرد: ملت ما تا پيش از پايان مدت قانوني طي سه هفته شاهد تشكيل دولت فلسطيني خواهد بود.

وي بر ضرورت مشاركت سياسي همه گروهها در دولت آينده فلسطيني تاكيد كرد، اما گفت كه اگر برخي گروهها مشاركت سياسي را رد كنند، حماس بازهم قادربه تشكيل دولت است .

نخست وزير مامور به تشكيل كابينه تشكيلات خودگردان فلسطين گفت : ما از مشاركت سياسي سخن به ميان مي آوريم، زيرا ما نمي توانيم با خودمان ضديت داشته باشيم و اگر برخي گروهها اين مشاركت را رد كنند، ما بازهم قادرهستيم دولت فلسطيني را تشكيل دهيم و گزينه هاي ما در اين زمينه زياد است .

وي ماموريت دولت جديد فلسطيني را آزاد سازي سرزمين هاي اشغالي، اصلاحات و ساماندهي اوضاع داخلي فلسطين اعلام كرد و گفت :حماس ديدگاه روشن دارد و هم اكنون به اصول ثابت و حقوق ملت فلسطين پايبند است و از حقوق حقه مردم دست نخواهد كشيد.

هنيه تاكيد كرد: ما كاملا درك مي كنيم كه تلاش هايي براي ايجاد دولت هاي موازي و نيز تلاشهايي براي گرفتن اختيارات دولت صورت گرفته است، اما ما با همه اينها تعامل مي كنيم و به راه خودمان به سوي اصلاحات و سازندگي با وجود تمام مشكلات فراروي ادامه مي دهيم .

مامور تشكيل كابينه آتي فلسطين تاكيد كرد : حماس هرگز از اصول ثابت و راهبردي خود دست نخواهد كشيد وهمچنين درموضعش درمورد حقوق ملي و مخالفت با به رسميت شناختن اشغالگران اسرائيلي ثابت و پايدار است .