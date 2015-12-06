۲۵ نقطه شهری آمل به دوربین مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، خسروابراهیم‌زاده شنبه شب در جلسه علنی شورای اسلامی شهر آمل با بیان اینکه طرح پایش تصویری به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، بیان داشت: با توجه به اینکه اخیراً خبرهای ناخوشایندی از شهر آمل شنیده می‌شود باید طرح پایش تصویری را جدی بگیریم و در ۲۵ نقطه این شهر دوربین‌ها باید نصب شوند.

وی به وضعیت آشفته بازار روز مرکزی (امام رضا) شهرستان آمل اشاره کردوگفت: امروزه به جهت کشتارغیرمجاز مرغ وپرندگان محلی در این بازار روز جوی خون راه افتاده است و در بودجه سال ۹۳ مبلغ بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان برای این بازار روز اعتبار گذاشته‌ایم که این روزها باید پیمانکار این پروژه ر انتخاب کنیم.

ابراهیم‌زاده با اشاره به بلوار ولایت، گفت: این بلوار که اخیراً بصورت نیمه تمام با حرف و حدیث‌های بسیاری افتتاح شد که امیدوارم کارهای باقی مانده در روزهای آینده به اتمام برسد.

وی خاطرنشان کرد: پیاده رو سازی خیابان امام رضا و تملک خیابان امام رضا(ع) را دردستور کار داشیم که صورت نگرفت و انتظار داریم در روزهای آینده آقای شهردار به صحن علنی شورا دعوت شود.

عضو شورای اسلامی شهر آمل با اشاره به مصاحبه اخیر سخنگوی شورای اسلامی شهر آمل در خصوص باندبازی در شورای شهر آمل، بیان داشت: درهمه شوراها اختلاف‌سلیقه وجود دارد و آن چیزی که مهم است باید در مسیری قرار بگیریم تا به شهروندانمان بهترین خدمات را ارائه دهیم.

خسرو ابراهیم‌زاده در پایان گفت: بعضی از سایت‌های محلی به جلسات شورا دعوت نمی‌شوند که باید در این مورد از سوی رئیس شورای شهر تجدیدنظر صورت بگیرد.