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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۳۸

قاليباف در همايش "تمريني براي شهروندي" :

شهرداري آمادگي دارد مهارتهاي شهروندي را آموزش دهد

شهرداري آمادگي دارد مهارتهاي شهروندي را آموزش دهد

شهردار تهران با شركت در جشنواره علمي - دانش آموزي " تمريني براي شهروندي " ، از اعلام آمادگي شهرداري براي حضور در كنار سازمان دانش آموزي به منظور آموزش مهارتهاي شهروندي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: دكتر محمد باقر قاليباف در جشنواره تمريني براي شهروندي با حضور در جمع دانش آموزان ، اقدام سازمان دانش آموزي در برگزاري اين جشنواره را حركتي بسيار پسنديده و شايسته ارزيابي كرد و خواستار حركت هاي بنيادي و اساسي براي آموزش شهروندي در جامعه شد.

قاليباف ، نقش جوانان در آموزش شهروندي را بسيار تاثير گذار خواند و گفت: جوانان بايد به عنوان يكي از اقشار توانا در جامعه در عرصه هاي مختلف به كار گرفته شوند و تحقق آرمان هاي شهروندي منوط به پذيرش اين مهم از سوي مسئولان است.

بنابراين گزارش ، جشنواره تمريني براي شهروندي طي روزهاي 13 و 14 اسفند ماه جاري با حضور فعال دانش آموزان در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد.

کد مطلب 299226

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