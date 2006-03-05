شهرداري آمادگي دارد مهارتهاي شهروندي را آموزش دهد

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: دكتر محمد باقر قاليباف در جشنواره تمريني براي شهروندي با حضور در جمع دانش آموزان ، اقدام سازمان دانش آموزي در برگزاري اين جشنواره را حركتي بسيار پسنديده و شايسته ارزيابي كرد و خواستار حركت هاي بنيادي و اساسي براي آموزش شهروندي در جامعه شد.

قاليباف ، نقش جوانان در آموزش شهروندي را بسيار تاثير گذار خواند و گفت: جوانان بايد به عنوان يكي از اقشار توانا در جامعه در عرصه هاي مختلف به كار گرفته شوند و تحقق آرمان هاي شهروندي منوط به پذيرش اين مهم از سوي مسئولان است.

بنابراين گزارش ، جشنواره تمريني براي شهروندي طي روزهاي 13 و 14 اسفند ماه جاري با حضور فعال دانش آموزان در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد.