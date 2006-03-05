280 كيلومتر از خطوط تكميلي مترو باقي مانده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري تهران با اشاره به خبر ارسالي با عنوان " تكميل خطوط مترو تهران نيازمند 6 ميليارد دلار اعتبار است " ، اصلاحاتي نسبت به اعداد و ارقام آن خبر اعلام داشته است.

بنابر اعلام شهرداري تهران ، طول خطوط مترو تا تكميل شبكه 370 كيلومتر خواهد بود كه به اشتباه 37 كيلومتر عنوان شده است.

همچنين ، حدود 90 كيلومتر از خطوط مترو آماده بهره برداري است كه در خبر ارسالي به اشتباه 9 كيلومتر اعلام شده بود.

بنابراعلام شهرداري تهران ، 280 كيلومتر از خطوط مترو باقي مانده كه در خبر ارسالي به اشتباه 28 كيلومتر عنوان شده بود.