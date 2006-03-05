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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۳۶

طرح روسيه خواسته آمريكاست/ روس ها بدتر از آمريكايي ها هستند

طرح روسيه خواسته آمريكاست/ روس ها بدتر از آمريكايي ها هستند

نماينده زنجان و طارم در مجلس گفت: افتادن در دام روسيه يك توطئه آمريكايي است و تيم مذاكره كننده به جاي اتكا به روسيه، به مردم بيشتر تكيه نمايد زيرا مطمئن تر است.

رفعت بيات با تأكيد بر اينكه روسيه نيز به اندازه آمريكا نمي خواهد ما انرژي هسته اي داشته باشيم، تصريح كرد: طرح روسيه خواسته آمريكاست و ما اگر مي خواهيم به فناوري هسته اي بطور كامل دست يابيم، بايستي همه چيزش ايراني باشد و گر نه در آينده دچار مشكل مي شويم،

وي افزود: نمونه اين عملكرد روسيه نيروگاه اتمي بوشهر است كه پس از سالها هنوزبه اتمام نرسيده است و تازه روسيه مي گويد كه غني سازي را نيز در كشور آنها انجام دهيم.

بيات ادامه داد: معلوم نيست فردا بگويند مشكلي پيش آمد و دوباره ما را محروم كنند و آنگاه ما بايد دست روي دست بگذاريم و منتظر باشيم تا اورانيوم غني شده در اختيار ما قرار دهند.

اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس اظهار داشت: با توجه به رو اتمام بودن ذخاير فسيلي در جهان، امروزهمه كشورها به دنبال انرژي هاي جايگزين هستند و ما نيز بايد همين مسير را پيش بگيريم. ما تاكنون به عنوان فروشنده انرژي در سطح جهان از موقعيت خوبي برخوردار بوده ايم و اگر اندكي ديرتر بجنبيم در آينده اين موقعيت را از دست خواهيم داد و از اين منظر وابسته خواهيم شد.

نماينده مردم زنجان و طارم سر آغاز محدويت هاي موجود در پرو نده هسته اي ايران را صادر شدن بيانيه تهران و باز شدن پاي اروپا به مذاكرات با ايران دانست و تأكيد كرد: بحث دستيبابي به انرژي صلح آميز هسته اي براي ايران يك هدف كاملاً اقتصادي هست، ولي متآسفانه دست هايي در سطح بين المللي و حتي در داخل كشور آن را به يك موضوع سياسي تبديل كرده اند.

کد مطلب 299231

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