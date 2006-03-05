طرح روسيه خواسته آمريكاست/ روس ها بدتر از آمريكايي ها هستند

رفعت بيات با تأكيد بر اينكه روسيه نيز به اندازه آمريكا نمي خواهد ما انرژي هسته اي داشته باشيم، تصريح كرد: طرح روسيه خواسته آمريكاست و ما اگر مي خواهيم به فناوري هسته اي بطور كامل دست يابيم، بايستي همه چيزش ايراني باشد و گر نه در آينده دچار مشكل مي شويم،

وي افزود: نمونه اين عملكرد روسيه نيروگاه اتمي بوشهر است كه پس از سالها هنوزبه اتمام نرسيده است و تازه روسيه مي گويد كه غني سازي را نيز در كشور آنها انجام دهيم.

بيات ادامه داد: معلوم نيست فردا بگويند مشكلي پيش آمد و دوباره ما را محروم كنند و آنگاه ما بايد دست روي دست بگذاريم و منتظر باشيم تا اورانيوم غني شده در اختيار ما قرار دهند.

اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس اظهار داشت: با توجه به رو اتمام بودن ذخاير فسيلي در جهان، امروزهمه كشورها به دنبال انرژي هاي جايگزين هستند و ما نيز بايد همين مسير را پيش بگيريم. ما تاكنون به عنوان فروشنده انرژي در سطح جهان از موقعيت خوبي برخوردار بوده ايم و اگر اندكي ديرتر بجنبيم در آينده اين موقعيت را از دست خواهيم داد و از اين منظر وابسته خواهيم شد.

نماينده مردم زنجان و طارم سر آغاز محدويت هاي موجود در پرو نده هسته اي ايران را صادر شدن بيانيه تهران و باز شدن پاي اروپا به مذاكرات با ايران دانست و تأكيد كرد: بحث دستيبابي به انرژي صلح آميز هسته اي براي ايران يك هدف كاملاً اقتصادي هست، ولي متآسفانه دست هايي در سطح بين المللي و حتي در داخل كشور آن را به يك موضوع سياسي تبديل كرده اند.