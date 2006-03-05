ضرورت مقابله با توطئه فتنه انگيزان و تلاش همه عراقي ها براي خاموش كردن آتش فتنه طائفه اي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، علماي شيعه و سني عراق همچنين خواستار آن شدند تا شنبه آينده تظاهراتي براي نشان دادن وحدت شيعه وسني برگزار شود وطي آن درخواست براي خروج نظاميان آمريكايي مطرح شود.



شيخ عبدالغفور السامرايي رئيس ديوان وقف سني در كنفرانس مطبوعاتي با برخي از رهبران جريان صدر از جمله فاضل الشرع و شيخ هادي الدراجي درمسجد الوقف در بغداد، بيانيه اي را در اين مورد قرائت كرد.



در اين بيانيه آمده است : عراق امروز در معرض توطئه بزرگ و مكر عظيم قرار گرفته است كه هدف از آن خطرناك است كه همه عراقي ها را هدف قرار داده است.

السامرايي افزود : ما از شما مي خواهيم كه ابعاد وعميق اين توطئه را درك كنيد و براي خاموش كردن آتش فتنه با تمام راهها وامكاناتي كه در اختيارتان است، تلاش كنيد، زيرا هر قطره خوني كه از برادرانتان بر زمين ريخته شود، به زيان شما و ملت و به معناي پيروزي دشمنان عراق است.

السامرايي خواستار تامين امنيت اهل ست در مناطق شيعه نشين و حمايت از شيعه در مناطق سني نشين شد.



شيخ فاضل الشرع نماينده سياسي مقتدي صدر هم پس از اين ديدار گفت كه اين نشست با هدف بيان وحدت ملي و مقابله با تحريكات سياسي است كه با هدف تفرقه ميان ملت عراق دنبال مي شود.



وي خواستار برگزاري تظاهرات يكپارچه شيعيان و اهل سنت و همه طوايف عراقي شد كه مقتدي صدر هم پيش از اين مطرح كرده بود.



وي هدف از اين تظاهرات را نشان دادن وحدت ملي و مخالفت با اشغالگري اعلام كرد.

پس از حادثه تروريستي در سامرا و تخريب حرمين شريفين در اين شهر، رسانه ها فاش كردند كه آمريكا يك هسته موسوم به ايجاد فتنه طائفه اي و مذهبي را درعراق مديريت مي كند كه هدف از آن ايجاد اختلاف ميان شيعه و سني و درگيري ميان آنها است تا با متنشج شدن فضاي داخلي عراق، آمريكا ادامه اشغالگري خود را توجيه كند و از سوي ديگر از موج حملات عليه نظاميان خود بكاهد.