هيچ اختلافي ميان كردها و ائتلاف عراق يكپارچه وجود ندارد/ روابط كردها و شيعيان راهبردي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،رئيس اداره محلي كردستان عراق امروز يكشنبه وجود اختلافات عميق و اساسي ميان ائتلاف كردستان و ائتلاف عراق يكپارچه را رد كرد.



بارزاني در بيانيه اي گفت : "در روند مذاكرات مربوط به تشكيل دولت عراق، اظهارات و اشاره هايي از سوي برخي منابع صورت گرفت به اينكه اختلافات عميقي ميان ائتلاف كردستان و ائتلاف عراق يكپارچه وجود دارد؛ اين اظهارات بي پايه واساس است، ما تاكيد مي كنيم كه روابط تاريخي و مبارزاتي ميان ائتلاف كردستان و عراق يكپارچه عميق، گسترده و راهبردي است."



وي افزود: " بروز برخي اختلافات درباره عنوان معين يا موضوع مشخص به ويژه در اين مرحله حساس ودشوار و پيچيده از روند سياسي در عراق يك مسئله طبيعي ميان همپيمانان است .



بارزاني گفت : سياست ما همچنان روشن است، ما بر ضد هيچ جريان ديگري جبهه بندي نمي كنيم، بلكه با كساني كه با ما ائتلاف كنند، و با اكثريت ملت عراق و بر اساس اصول مشترك در يك سنگر قرار مي گيريم .



بارزاني دراين بيانيه ابراز اميدواري كرده است تا ائتلاف كردها وائتلاف عراق يكپارچه و هم پيمانان ديگر به راه حلهاي مورد رضايت از طريق گفتگو و براي منافع همه طرفها دست پيدا كنند.



وي به اين نكته اشاره كرد كه اعضاي ائتلاف كردستان به اصولي قانون اساسي و فدراليسم و مسائل دمكراتيك عراق پايبند هستند و نتايج گفتگو در بغداد در نهايت در اين مجرا بايد قرار گيرد.



اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه كه مقام اول را در انتخابات 15 دسامبر(24 آذر) به دست آورد درنشست 23 بهمن خود با انجام راي گيري ابراهيم الجعفري نخست وزيركنوني عراق را بار ديگر به عنوان نامزد اين ائتلاف براي نخست وزيري دولت جديد برگزيدند.

برخي رسانه هاي عربي اعلام كردند كه جلال طالباني رئيس جمهوري عراق و از رهبران كردستان اين كشور، گفته است كه ائتلاف كردستان يادداشتي را براي اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه ارسال كرده است و در آن خواستار تغيير نامزد نخست وزيري دولت آتي شده است.

جواد المالكي يك عضو ائتلاف عراق يكپارچه در واكنش به اعتراضهاي برخي شخصيتهاي سني و كرد به نامزدي ابراهيم الجعفري براي نخست وزيري دولت آتي، تاكيد كرد كه از نظر قانون اساسي هيچ مانعي در برابر اين مسئله(نامزدي جعفري) وجود ندارد.

روز گذشته هيئتي از اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه با آيت الله سيستاني مرجع بزرگ شيعه درنجف اشرف ديدار كرد.

جواد المالكي سخنگوي رسمي ائتلاف عراق يكپارچه گفت:" همانطور كه مرجع عاليقدر تاكيد كردند به راهكار مورد توافق درداخل ائتلاف پايبند خواهيم بود، زيرا ما در نامزدي الجعفري بر اين راهكار تكيه كرديم و از نظر قانون اساسي هيچ مانعي در مقابل نامزدي الجعفري وجود ندارد."

وي افزود: ائتلاف در كنار وي(ابراهيم الجعفري) قراردارد، و اطمينان كافي داريم كه الجعفري نخست وزير آتي عراق خواهد بود.

ائتلاف عراق يكپارچه 130 كرسي مجلس نمايندگان را به خود اختصاص داد وائتلاف كردستان عراق 53 كرسي از مجموع 275 كرسي پارلمان را به دست آورد.