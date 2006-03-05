به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر محمود احمدي نژاد در اين ديدار با اشاره به مشتركات فراوان دو كشور، گفت: دولت ايران علاقه مند به ايجاد امنيت و سرافرازي قرقيزستان است.

رئيس جمهور با تاكيد بر ادامه گسترش روابط و مناسبات دوجانبه ايران و قرقيزستان ، تصريح كرد: چشم انداز خوبي براي روابط و عملياتي شدن توافقات وجود دارد.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به تحولات پيش آمده در قرقيزستان ، تاكيد كرد: مطمئن هستيم كه دولت و مردم قرقيزستان استقلال خود را حفظ خواهند كرد و اجازه نخواهند داد كه ديگران در كشور آنها دخالت كنند.

"آواز بيك آقاخان اف" سفير جديد قرقيزستان نيز با تقدير و تشكر از دولت و ملت ايران در حمايت از پشتيباني از دولت جديد قرقيزستان گفت: اميدواريم كه روابط دو جانبه گسترش يابد.

وي با بيان اينكه بدون ارتباطات فرهنگي نمي توان در زمينه هاي ديگر پيشرفتي حاصل كرد، اظهار داشت: اميدواريم با مساعدت دولت جديد ايران مبادلات اقتصادي و تجاري دو كشور گسترش يابد.