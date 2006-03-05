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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۲۰:۳۲

دوچرخه سوار سيستاني قهرمان تور بين المللي تفتان شد

آخرين روز ازمرحله تور بين المللي تفتان درشهرچابهار پيگيري و به مسافت60 كيلومتر برگزارشد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين مسابقات با حضور12 تيم داخلي و2 تيم خارجي پاكستان و افغانستان برگزارشد ودرمجموع انفرادي مهدي علمائي ازسيستان وبلوچستان با زمان 25/32/1، علي سراواني ازاستان سيستان وبلوچستان با زمان 29/32/1 و صمد پورسيدي از آذربايجان شرقي الف با زمان 38/32/1 به ترتيب به مقام اول تا سومي دست پيدا كردند.

همچنين درمجموع تيمي نيز آذربايجان شرقي با زمان 01/56/57 وسيستان و بلوچستان با زمان 28/58/57 و تيم تهران با زمان 04/31/58 مقام اول تا سوم را بدست آوردند و مهدي علمائي علاوه بركسب مقام قهرماني انفرادي توربا كسب 20 امتياز قهرماني كوهستان اين دوره نيزشد.

درپايان اين مسابقات امروز ازبرترين هاي اين تورتقدير وقدرداني وجوايز ارزنده اي اهدا شد.

کد مطلب 299245

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