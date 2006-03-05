دوچرخه سوار سيستاني قهرمان تور بين المللي تفتان شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين مسابقات با حضور12 تيم داخلي و2 تيم خارجي پاكستان و افغانستان برگزارشد ودرمجموع انفرادي مهدي علمائي ازسيستان وبلوچستان با زمان 25/32/1، علي سراواني ازاستان سيستان وبلوچستان با زمان 29/32/1 و صمد پورسيدي از آذربايجان شرقي الف با زمان 38/32/1 به ترتيب به مقام اول تا سومي دست پيدا كردند.

همچنين درمجموع تيمي نيز آذربايجان شرقي با زمان 01/56/57 وسيستان و بلوچستان با زمان 28/58/57 و تيم تهران با زمان 04/31/58 مقام اول تا سوم را بدست آوردند و مهدي علمائي علاوه بركسب مقام قهرماني انفرادي توربا كسب 20 امتياز قهرماني كوهستان اين دوره نيزشد.

درپايان اين مسابقات امروز ازبرترين هاي اين تورتقدير وقدرداني وجوايز ارزنده اي اهدا شد.