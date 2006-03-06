گردهمايي معاونان پژوهشي جهاد دانشگاهي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين گردهمائي كه در مجتمع تحقيقاتي جهاد دانشگاهي در كرج برگزار مي شود، آخرين مسائل جاري حوزه پژوهشي جهاد دانشگاهي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

تشريح وضعيت عملكرد حوزه پژوهشي جهاد دانشگاهي در سال جاري، اعلام وضعيت بودجه پژوهشي جهاد دانشگاهي در سال 1385و بررسي رئوس برنامه هاي حوزه پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي در سال 1385از جمله محورهاي مورد بحث در اين گردهمائي است.

بررسي فعاليت هاي مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID) و ارائه سخنراني دكتر "دري" درباره "مستند سازي مديريت" از جمله برنامه هاي اين گردهمائي است.

اين همايش يك روزه با بازديد از فعاليت هاي جهاد دانشگاهي واحد علم و صنعت در اين مجتمع تحقيقاتي پايان مي يابد.