  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۵۱

17 اسفند ماه:

گردهمايي معاونان پژوهشي جهاد دانشگاهي برگزار مي شود

بيست و ششمين گردهمايي معاونان پژوهشي واحدها و پژوهشكده هاي جهاد دانشگاهي 17 اسفند ماه برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين گردهمائي كه در مجتمع تحقيقاتي جهاد دانشگاهي در كرج برگزار مي شود، آخرين مسائل جاري حوزه پژوهشي جهاد دانشگاهي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

تشريح وضعيت عملكرد حوزه پژوهشي جهاد دانشگاهي در سال جاري، اعلام وضعيت بودجه پژوهشي جهاد دانشگاهي در سال 1385و بررسي رئوس برنامه هاي حوزه پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي در سال 1385از جمله محورهاي مورد بحث در اين گردهمائي است.

بررسي فعاليت هاي مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID) و ارائه سخنراني دكتر "دري" درباره "مستند سازي مديريت" از جمله برنامه هاي اين گردهمائي است.

اين همايش  يك روزه با بازديد از فعاليت هاي جهاد دانشگاهي واحد علم و صنعت در اين مجتمع تحقيقاتي پايان مي يابد.

کد مطلب 299248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها