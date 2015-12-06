به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر «هنوز»، هاروکی موراکامی، یکی از نویسندگان ژاپنی است که داستانهای او اغلب نهیلیستی و سوررئالیستی و دارای تم تنهایی و ازخودبیگانگی است، آثار او در ایران با اقبال روبرو شده و ترجمه های متعددی از آثار او منتشر شده است. مهدی غبرایی یکی از نخستین مترجمان آثار او به شمار میرود. او متولد ۱۳۲۴ لنگرود و دانش آموخته رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران است و از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفهای به کار ترجمه ادبی پرداخت.
از ترجمه های او میتوان به «کوری»، «خانهای برای آقای بیسواس»، «دل سگ»، «لیدی ال»، «ساعتها»، «بادبادکباز»، «موجها»، «کودکی نیکیتا»، «درسواوزالا»، «تربیت اروپایی»، «مزدور»، «پرنده خار زار»، «کارشناس»، «ویلیام فاکنر (آثار و احوال)»، «مارک تواین (آثار و احوال)»، «واقعیت نویسنده»، «موج آفرینی»، «هامفری بوگارت»، «تانگوی تک نفره»، «خیابان میگل»، «بلم سنگی»، «مشت مالچی عارف»، «فرزند پنجم»، «کافکا در کرانه» و «تعقیب گوسفند وحشی» اشاره کرد.
نشست «هاروکی موراکامی راوی رویا» ساعت ۱۸ روزسه شنبه ۱۷آذرماه در کتاب فروشی هنوز واقع درخیابان کریمخان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره ۱۳۴، طبقه دوم برگزار میشود.
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