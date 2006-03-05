آيت الله سيستاني از موضع كردها در قبال ابراهيم الجعفري مطلع شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، برهم صالح وزير برنامه ريزي به عنوان يكي ازرهبران اين حزب به رياست جلال طالباني رئيس جمهوري عراق پيش ازملاقات با مقتدي صدردر شهر نجف با آيت لله سيستاني درمنزلش ديدار كرد.

وي پس ازخروج از منزل آيت الله سيستاني در نجف به خبرنگاران گفت : من از طرف طالباني و مسعود بارزاني رئيس اداره محلي كردستان براي بيان قدرداني و تشكر از موضع مرجعيت در دعوت از مردم عراق به حفظ وحدت و يكپارچگي پس ازحمله به حرمين عسكريين (ع) در شهرسامرا به نجف آمده ام.

وزيربرنامه ريزي عراق در مورد موضع كردها درقبال ابراهيم الجعفري به عنوان نامزد پيشنهادي ائتلاف يكپارچه شيعيان براي پست نخست وزيري آينده گفت: ما به درخواست خودمان براي تغييرنام نامزد ائتلاف پايبند هستيم و براي تشريح ديدگاهها و شنيدن نظرات به نجف آمده ايم .

صالح ادامه داد:ما هيچ اعتراض شخصي به جعفري نداريم، اما ما درمرحله آينده نيازبه تشكيل دولت وحدت ملي و چهره جديد داريم، زيرا جعفري نخست وزير وزارتخانه ها نيست، بلكه نماينده كل عراقيهاست .

وي ابرازاميدواري كرد: برادران ائتلاف يكپارچه به ديدگاه و نقطه نظرات ما براي تغييرنام نامزدشان احترام بگذارند.



اين شخصيت كرد، تنها را ه حل را گفتگوي سازنده و مثمر ثمر بين ليست هاي عراقي دانست .

صالح پس از آن براي ملاقات با مقتدي صدر روحاني جوان شيعه و رئيس جريان صدربه منزلش در شهر نجف رفت و پس از ديدار با وي گفت : صدر نقطه نظرات خود را ابراز داشت و گفت: ائتلاف تصميم گرفته جعفري را به عنوان نخست وزير آينده دولت عراق معرفي كند.

وي افزود :ما موضع خود را درمورد نامزدي جعفري تشريح كرديم؛ ما مخالف با ائتلاف و يا شيعيان نيستيم، بلكه اميداريم با هم براي تشكيل دولت وحدت ملي همكاري كنيم .

صالح درپايان ابراز اميدواري كرد كه ائتلاف به دغدغه ها و نگراني گروههاي ديگر احترام بگذارد.

اين درحالي است كه مسعود بارزاني رئيس اداره محلي كردستان عراق تاكيد كرده است كه هيچ اختلاف عميقي ميان كردها و ائتلفا عراق يكپارچه وجود ندارد.



ائتلاف عراق يكپارچه نيز تاكيد كرده است كه تسليم فشارها و درخواستها براي تغيير نامزد معرفي شده براي نخست وزيري دولت آتي(ابراهيم الجعفري) نخواهد شد.