مطمئناً هند بر اساس منافع ملي خود به موضوع هسته اي ايران راي خواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ازدهلي، "ديويد ملفورد" گفت: اعضاي كنگره به دقت و از نزديك اين توافق را مورد بررسي قرار خواهند داد تا مشخص كنند كه چگونه به آن راي دهند.

ملفورد كه با تلويزيون NDTV گفتگو مي كرد، افزود:"من بر اين باورم كه اين توافق توجه مثبتي را كه شايسته آن است به خود معطوف خواهد كرد".

اشاره سفير آمريكا به توافقي است كه مانموهان سينگ نخست وزير هند در سفر جولاي سال گذشته خود به واشنگتن با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا صورت داد تا آمريكا به اين كشور تكنولوژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز بدهد.

در پي اين توافق رايزني هاي زيادي براي حل موانع آن بين دو طرف صورت گرفت تا اينكه در سفر اخير بوش به هند توافق نهايي صورت گرفت.

بر اساس اين توافق هند موافقت كرد تا تاسيسات هسته اي نظامي و غير نظامي خود را تفكيك و راكتورهاي هسته اي غير نظامي خود را تحت نظارت آژانس قرار دهد.

گرچه بوش توافق نهايي با هند را اعلام كرده است اما اين مساله با عنايت به اينكه هند امضا كننده پروتكل الحاقي نيست همچنان منوط به موافقت كنگره آمريكا و 45 عضو "گروه فراهم كنندگان هسته اي" مي باشد.

برخي از نمايندگان كنگره آمريكا اين اقدام بوش را عاملي در راستاي تخريب معاهده منع تكثير سلاح هاي مي د انند و همچنين بر اين باورند كه اين اقدام، هند را تبديل به يك قدرت اتمي خواهد كرد كه مطرود جامعه بين الملل هم نيست.

"ادوارد ماركي" نماينده دموكرات كنگره و رئيس "گروه ويژه" دو حزب در امور منع تكثير سلاحهاي هسته اي اين توافق را تخريب كننده پيمان منع تكثير سلاح هاي هسته اي موسوم به ان پي تي اعلام كرده است.

به گزارش مهر همچنين در اين رابطه بسياري از تحليلگران توافق بوش با هند را براي درخواست از اين كشور در خصوص فشار بر ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي مي دانند.

ملفورد در اين باره كه آيا راي روز دوشنبه هند به موضوع هسته اي ايران تاثيري در موافقت كنگره با توافق بوش و هند خواهد داشت يا خير مي گويد: آمريكا انتظار دارد تا هند بر اساس منافع ملي خود عمل كند.

پيشتر ملفورد هند را تهديد كرده بود در صورتي كه در راي عليه موضوع هسته اي ايران با آمريكا همراه نشود در اين صورت ممكن است توافق هسته اي دوكشور به نتيجه اي منجر نگردد.

همچنين ملفورد در اين مصاحبه تلويزيوني خود تصريح كرد: هند تصميم خود را گرفته است و آن اين است كه بر اساس منافع ملي خود راي دهد و شكي نيست كه آنها بر اين موضع خود باقي خواهند ماند.

به گزارش مهر همچنين توافق اخير هند و آمريكا با واكنش نه چندان مثبت چين رو به رو شد، اما ملفورد اين موضوع را كه اين توافق براي تعديل قدرت رو به رشد چين مي باشد، رد كرد و آن را بر اساس علاقه دو كشور براي گسترش همكاري توصيف كرد.